Huila, Quindío y Chicó: se aclara el panorama en ascenso a Liga 2023

Boyacá Chicó tomó la delantera en la gran final del Torneo Betplay 2022 en su visita a Neiva. Un resultado que le permite dar un paso al frente hacia el ascenso, el cual buscará sellar en La Independencia de Tunja el próximo lunes.



Atlético Huila, que venía de coronarse campeón del segundo semestre, superando al ajedrezado en la tanda de penaltis, esta vez le costó y poco pesó la localía. Ahora, los de Néstor Craviotto tendrán que ir a buscar en la altura lo que dejaron escapar en casa. Será una definición para alquilar balón.

Y es que justamente, Boyacá Chicó se impuso 0-2 en Neiva con goles de Wilmar Cruz y Brayan Moreno, lo que sumado a las múltiples bajas que sufrió Atlético Huila en el duelo de ida, se configuran en un panorama muy favorable para los boyacenses, que quieren regresar a primera tras caer a la B en 2021-I.



El próximo lunes, a las 8:00 pm, se jugará la gran final de vuelta en Tunja. Los opitas no la tendrá fácil pues deben remontar un 2-0 en una plaza que se les complica. Además, tendrán que reponerse a duras bajas sufridas en la última semana, varias de ellas en el juego de ida.



Aldair Cantillo no podrá estar por expulsión, pero también se conoció este sábado que Sebastián Hernández, Leonardo Escorcia, Gustavo Britos, Andrés Amaya, Andrés Felipe Rivera y Blas Díaz, entraron a departamento médico con molestias físicas. Tendrá solo dos días para recuperarse y jugar la vuelta. Todos son titulares.



¿Cómo y cuándo se definirán los ascendidos?



En el estadio La Independencia de Tunja se conocerá este lunes al nuevo inquilino de la Liga Betplay 2023. El ganador de la gran final del Torneo de Ascenso no solo celebrará por el título del 2022, sino también que no tendrá que batallar más por conseguir el puesto en la A. Por ahora, el que se apunta es Boyacá Chicó.



El que sí tendrá que seguir remando es el perdedor de la final. El subcampeón tendrá que enfrentarse en partidos de ida y vuelta ante Deportes Quindío, que aguarda rival por haber sido el mejor equipo de la reclasificación. Terminó con 79 puntos, superando a Chicó (73) y Fortaleza (70).



De ese duelo de repechaje saldrá el otro equipo ascendido a la liga del próximo año. Los partidos serán el viernes 25 y martes 29 de noviembre. Uno de los tres (Huila, Quindío o Chicó) se quedará con los crespos hechos y tendrá que seguir intentando otro año recuperar la categoría.