Listos para el ascenso: quedaron definidos los cuadrangulares de la B

Se terminó la fase regular del Torneo BetPlay 2022-2 después de 16 fechas disputadas y tras una jornada muy agitada, ya se conocieron quiénes son los ocho clubes que pelearán en los cuadrangulares finales de la segunda división y así luchar por un cupo al ascenso a la Liga BetPlay 2023, donde Atlético Huila confirmó su presencia, mientras Real Santander sorprendió al lograr el octavo lugar.



Así las cosas, los ocho clasificados a pelear el ascenso fueron Fortaleza CEIF, líder y de gran presente futbolístico, sumado a Deportes Quindío, Atlético Huila, Barranquilla, Llaneros, Tigres, Boyacá Chicó y Real Santander.



Con las posiciones definidas y los ocho clubes clasificados a las cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2022-2, los equipos se dividieron en dos grupos de cuatro cada uno, donde Fortaleza y Quindío, primero y segundo de la tabla de posiciones, quedaron sembrados en el grupo A y B respectivamente.



En esta fase final de cuadrangulares, los ocho clubes sorteados jugarán con el sistema todos contra todos”en partidos de ida y vuelta (tres de local y tres de visitante) para un total de seis partidos jugados, donde los dos primeros de cada zona disputarán la final y lucharán por ser uno de los equipos ascendidos a primera división.



Igualmente, Dimayor dio a conocer las fechas en las que se disputará la fase semifinal del Torneo BetPlay 2022-2, que comenzará en la fecha 1 el 15 y 16 de octubre, fase de grupos que irá hasta el 5 y 6 de noviembre. Igualmente, la gran final entre los dos equipos que disputarán el ascenso será la ida el 9 o 10 de noviembre y la vuelta el 12 o 13 de noviembre.



Así quedó el sorteo de los cuadrangulares Torneo BetPlay 2022-2:



Grupo A



Fortaleza CEIF

Barranquilla FC

Llaneros

Boyacá Chicó



Grupo B



Deportes Quindío

Atlético Huila

Tigres FC

Real Santander



Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2022-2



Fortaleza CEIF vs Llaneros

Boyacá Chicó vs Barranquilla



Atlético Huila vs Deportes Quindío

Real Santander vs Tigres