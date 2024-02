Teófilo, arriesgada apuesta de Real Cartagena: así fue su último año

Con bombos y platillo, al ritmo de Joe Arroyo y Carlos Vives, recibieron a Teófilo Gutiérrez en la que ya es su nueva casa.

Después de mucho trasegar, de un portazo de Atlético Junior, el club de sus amores que le negó la oportunidad de retirarse, de muchos rumores y pocas realidades, el que fue decididamente por él fue Real Cartagena.

Y qué manera de apostar. El equipo que hoy dirige Alberto Suárez acaba de asegurarse a un auténtico ganador, un hombre que suma una docena de títulos, dos con Trabzonspor de Turquía, cinco con River Plate, incluyendo Copa Sudamericana y Libertadores, uno con Sporting de Lisboa, cinco con Atlético Junior y uno con Deportivo Cali.



Son ocho años con la Selección Colombia, el inolvidable Mundial de Brasil a cuestas, y una carrera tan llena de éxitos como de polémicas. Evidentemente hacía falta un esfuerzo enorme, con Alcaldía y Gobernación involucradas, para pagar un perfume de ese calibre. Pero ojo que el gustico tiene su paréntesis.



A sus 38 años de edad, vale decir que su carrera ha tenido serios altibajos: desde que fue campeón con el Cali en el segundo semestre de 2021, han sido más las dudas que las realidades.



En 2023 jugó 31 partido, 20 como titular, con 3 goles y 4 asistencias, 2 pases clave en promedio por partido, 76 por ciento de precisión en el pase y una puntería que apenas llega al 37 por ciento.



Objetivamente, no pasa nada si se retira de la hoja de vida el paso por Atlético Bucaramanga (13 partidos) en el inicio del año pasado y en el regreso a la casa azucarera dejó chispazos. No, para un jugador de su categoría no es suficiente.

Teófilo Gutiérrez 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

¿Está, a sus 38 años, para volver a la senda ganadora? Real Cartagena apuesta todas sus fechas a que sí. Le dará un equipo con hombres como Cristian Marrugo, le garantizará estabilidad laboral hasta final del año y le cumplirá cada una de sus exigencias. Hay que ver si Teófilo tiene el fondo suficiente para volver por sus fueros y devolver toda esa generosidad con la promesa del ascenso.. Nadie lo garantiza... por eso se llama apuesta.