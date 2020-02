Real-idades opuestas: San Andrés mantiene liderato y Cartagena perdió

Real Cartagena dio un paso en falso en el Torneo tras caer en casa 0 - 1 con Valledupar en la cancha del estadio Diego Carvajal, de Magangué. Un incómodo marcador para los 'heroicos', ya que sigue cediendo puntos de local y, con tan sólo cuatro unidades, se ubican en la parte baja de la tabla. Mientras que su rival de turno recupera terreno y logra meterse en los puestos de arriba de la clasificación.

Las cosas no empezaron bien para los auriverdes, ya que se vieron sorprendidos por un rival que supo aprovechar la primera ventaja defensiva, Saramys Rodríguez (3 PT), con gran definicion, ponía a celebrar al conjunto 'vallenato'. Esta situación obligó a los cartageneros a tomar el control de las acciones, y aunque lo logró, no contó con claridad en la definición para recuperar la paridad en las cifras.



Para la etapa complementaria, poco cambiaron las cosas. Los dirigidos por Nilton Bernal continuaron con vocación ofensiva y pusieron entre las cuerdas a un Valledupar que se defendía bien y sabía sacar provecho de la angustia de los dueños de casa. Con el pasar de los minutos, los espacios no se hicieron esperar y las posibilidades de un segundo tanto aparecieron, pero un concentrado Óscar Ramos evitó que la decepción fuera mayor para la hichada presente en el estadio. Las ganas no fueron suficientes y los auriverdes tendrán que mejorar bastante si quieren pelear el asecenso en la presente temporada.



Cortuluá venció a Fortaleza en un juego con polémicas y emociones



Diferente situación se vivió en el estadio Municipal de Cota, tras la emocionante victoria de Cortuluá 3 - 2 sobre Fortaleza. Un duelo lleno de goles y que dejó ver que ambos equipos están montrando un fútbol interesante que los puede llevar a ser protagonistas del presente Torneo. Con este resultado, los vallecaucanos llegaron a nueve unidades en la tabla y se ubican enlos puestos de vanguardia.



Las emociones no se hicieron esperar, Sebastián Acosta (5 PT) abrió el camino para los dueños de casa y obligó a los dirigidos por Jaime de La Pava a recomponer su sistema de juego. Pero el fútbol ofensivo de Fortaleza pocas opciones les dio de cambiar el panorama y, por el contrario, vieron caer su puerta por segunda ocasión, Adrián Parra (45 PT) aumentaba las diferencias antes del descanso.



Para la etapa complementaria, los vallecaucanos le pusieron corazón y tuvieron dos situaciones que le permitieron equilibrar las cifras, José Muñoz (8 ST) y Carlos Ibargüen (17 ST) hicieron efectivos dos penales que fueron discutidos por los locales, pero que sirvieron para motivar a un Cortuluá que mostraba mejor cara. Mientras tanto, a Fortaleza le costó reponerse de estos duros golpes y no pudo sostener un mejor resultado. Situación que supo aprovechar Guillermo Murillo (34 ST) para darle vuelta al marcador y sentenciar una victoria que los pone en lo más alto de la clasificación.



Real San Andrés ganó y conserva el liderato del Torneo



La cancha del estadio Erwin O'neal fue testigo de un triunfo más del equipo revelación del presente Torneo, Real San Andrés superó 2 - 0 a Barranquilla y conserva el primer lugar en la tabla de posiciones. Los isleños llegan a los 10 puntos y a cuatro encuentros sin perder, un interesante invicto que se apoya en el buen fútbol mostrado por los caribeños en estas jornadas iniciales.



Iván Berrio (38 PT) y Edwin Torres (23 ST) fueron los autores de la tercera victoria del campeonato ante un rival que puso resistencia durante la etapa inicial, pero que no logró frenar la arremetida de los dueños de casa. Real San Andrés fue contundente en las opciones que logró generar y supo mantener controlado a los barranquilleros, quienes aún no encuentran el nivel que les permita ubicarse mejor en la tabla.



En otro de los duelos, Boca Juniors y Llaneros igualaron 1 - 1 en el estadio Pascual Guerrero y dividieron honores en un partido que se caracterizó por lo disputado y parejo. Franklin Navarro (26 ST) le dio la ventaja a los de Villavicencio y la posibilidad de sumar tres unidades más en el campeonato, pero un autogol de Jesús Cano (39 ST) acabó con la ilusión y debieron conformarse con la paridad en el marcador.



César Dussan

Especial para Futbolred