Leones venció 3-1 a Tigres y se quedó con el duelo felino en la 'B'

Mal inicio de temporada para Tigres, tras perder 1-3 con Leones de Itagüí, en el estadio metropolitano de Techo, sigue sin conocer la victoria en el Torneo y sin sumar punto alguno. Diferente situación vive su rival de turno, que mantiene su invicto de tres jornadas y, con cinco unidades, se ubica en los puestos de vanguardia en la tabla de posiciones.

El encuentro ofreció un primer tiempo parejo y que concentró su juego en el medio campo, fueron pocas las opciones de peligro que se generaron y no se vio un dominador claro dentro de la cancha. Las pocas jugadas de ataque no mostraron mucha claridad en la definición y el fútbol lució carente de ritmo e ideas. Los locales intentaron hacer más por el encuentro y darle vuelta a la situación, pero los antioqueños no dieron ventajas en su trabajo defensivo.



Tras el descanso las cosas cambiaron de manera sustancial, Leones hizo un par de sustituciones desde el banco técnico y regresó a la cancha con mayor agresividad. Decisión táctica que tomó por sorpresa a los capitalinos, quienes recibieron dos goles durante los primeros 20 minutos, Denis Mena (12 ST) y Fáber Gil (20 ST), destaparon los errores en marca que evidenció Tigres en la reanudación del juego.



La reacción local no se hizo esperar, con poco tiempo encima, se fueron en búsqueda de un mejor resultado, pero tan sólo les alcanzó para el descuento, Carlos de Las Salas (34 ST) parecía devolverle la ilusión a los dirigidos por Óscar Morera. Ya motivados, corrieron riesgos en defensa y adelantaron sus líneas, situación que los de Itagüí supieron aprovechar, Éder Munive (47 ST) acabó con toda esperanza y decretó cifras definitivas a favor de la visita.



Los equipos vallecaucanos tuvieron una buena renta fuera de casa



Interesante e intenso duelo se vivió en el empate 2-2 entre Valledupar y Boca Juniors de Cali, partido que se disputó en la cancha del estadio Armando Maestre y que representó el primer punto del Torneo para los visitantes. Pero no fue tarea fácil, ya que Andrés Córdoba (40 PT) y Luis Peralta (17 ST) le dieron la ventaja a los dueños de casa y hacían premio al buen trabajo mostrado dentro de la cancha.



Ya en la etapa complementaria, los caleños se hicieron más fuertes en defensa y en la recuperación de la pelota. Ese orden táctico les permitió alcanzar un mejor resultado en su estilo de juego y en el resultado, un inspirado Luis Mosquera (10 ST) y (37 ST) recuperó la paridad y se convirtió en el héroe de un Boca que se estrena con su primera unidad en la clasificación.



Mientras que en el encuentro que cerró la jornada del sábado, Llaneros y Orsomarso también dividieron honores tras empatar por marcador de 1 – 1, en la cancha del estadio La Independencia. Carlos Rúa (22 PT) abrió el camino de la victoria para los de Villavicencio, pero una gran definición de Jorge Marsiglia (18 ST) le entregó el tercer punto para los de Palmira en el fútbol de ascenso.