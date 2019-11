Harlen Castillo, el jefe de la seguridad en la ‘puerta’ pereirana

Deportivo Pereira está cada vez más cerca del ascenso, un objetivo que se trazó desde el inicio de la temporada y que ha ido construyendo gracias al buen trabajo realizado a lo largo de la temporada. Pero no sólo sus goles, su buena cantidad de puntos y las pocas derrotas obtenidas lo tienen en esta condición, también está la presencia de un jugador que no ha robado mucha prensa, pero que ha sido fundamental para que los ‘matecañas’ sigan soñando.

Se trata del portero Harlen Castillo, una de las fichas fijas del profesor Néstor Craviotto y que ha mostrado gran regularidad a lo largo del año. Sus 39 apariciones en la presente temporada, demuestran la confianza que el equipo ha depositado en él y en donde se concentran muchas de las esperanzas de ver a Pereira en Primera.



“Afortunadamente el equipo ha logrado mantener su nivel y se mantiene fuerte en la pelea por mantener el título y así conseguir el ascenso. Pero aún falta camino, se viene un rival difícil como Cortuluá, que a lo largo del año no ha hecho pelea, fue nuestro rival en la anterior final, y es el equipo que nos persigue en la reclasificación. Además, cuenta con unos delanteros de cuidado y en los que debemos estar muy atentos”, declaró el portero de 26 años.



El conjunto vallecaucano le trae gratos recuerdos al jugador chocoano, ya que aún está en la memoria, aquella tanda de penales en donde ‘Chipi Chipi’ Castillo se lució con dos atajadas y fue clave en la obtención del primer título de 2019. Un momento que lo consolidó como una de las grandes figuras que ha dejado la presente temporada en el Torneo de ascenso.

Con mucha alegría y motivación nuestro equipo trabajó esta mañana en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Los matecañas piensan en el partido ante Cortuluá y en alcanzar pronto el objetivo del ascenso.



¡Vamos unidos! pic.twitter.com/Ol5GGQxk9O — Deportivo Pereira (@Corpereira) November 6, 2019



“Fue un momento especial para el equipo y para mi carrera. Recuerdo que, tras perder en Tuluá, el juego de ida de la final, practicamos penales en el mismo camerino del 12 de Octubre. Una estrategia que nos funcionó y que nos sirvió para llegar bien preparados a esta instancia, y más, en un duelo tan cerrado como fue aquella final”, reiteró Harlen Alfred, arquero que ha cumplido su carrera deportiva con el club risaraldense.



Pero todo no ha sido alegría para el jugador de Istmina (Chicó) en este 2019, a mediados del mes de marzo tuvo que afrontar al partido de su madre y que lo llevó a vivir días difíciles desde lo anímico. Pero el guardavalla ‘matecaña’ se recompuso, e impulsado por su recuerdo, logró mantener su buen rendimiento y seguir salvaguardando la seguridad del Pereira.



‘Chipi Chipi’, apodado así por un personaje de la televisión, está listo para los retos que se aproximan y desea mantenerse en el equipo si se da la oportunidad del ascenso. Un premio merecido para uno de los hombres más constante en el platel risaraldense y que ha conseguido números que lo convierten en el mejor en su posición en el Torneo.

Los números de Harlen Castillo:



Harlen Castillo, pieza clave en el esquema defensivo del Pereira. Foto: TOMADA DE FACEBOOK.COM/CORPEREIRA

Es uno de los jugadores con mayor acción en la temporada, un total de 3510 minutos dentro de la cancha. Cifra que representa 39 partidos jugados.

En 20 oportunidades ha logrado terminar los encuentros con su valla en ceros y, en tan sólo una ocasión, recibió más de dos tantos, fue el 28 de julio en la derrota 1 – 3 contra Real San Andrés.



A sus 26 años, cumple la quinta temporada consecutiva con Pereira, club que lo ha tenido en su plantilla profesional desde 2015.



Es el arquero con menos goles en contra en todo el Torneo 2019, tan sólo ha recibido 27 tantos. Y en estos cuadrangulares, Tigres es el único que ha logrado vulnerar su resistencia.

