Así se jugará la fecha 6 del Torneo de la B, la que define todo

La fecha 6 del Torneo de la B será la que defina los finalista del Torneo de la B en su segundo semestre de este 2019 y para ello, la Dimayor dio a conocer la programación de los partidos.

El cuadrangular A tendrá una única jornada, en la que, dependiendo los partidos de este miércoles, habrá dos o tres equipos opcionados por llegar a la final. Cortuluá y Pereira llegan sí o sí a esta última fecha a pelear por clasificar a la final, mientras que Tigres deberá esperar qué sucede este miércoles para saber cuáles son sus opciones.

Así se jugará la fecha 6 del cuadrangular A

16 de noviembre



Tigres FC vs Deportivo Pereira

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Deportes Quindío vs Cortuluá

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario

En el cuadrangular B se jugará en dos horarios distintos, pues solo un partido es el que podría definir el finalista. En Real Cartagena vs. Bogotá no habrá ninguna disputa, mientras que Chicó vs. Fortaleza se la juegan toda en esta última jornada, pues los boyacenses tienen una ventaja de tres puntos y la única opción para que no estén en la final es perder contra Fortaleza, que, si gana, se metería en la final.

16 de noviembre



Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



17 de noviembre



Real Cartagena vs Bogotá FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón León