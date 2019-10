Sorteo de la B: así quedaron los cuadrangulares del Torneo II-2019

Una vez definidos los ocho primeros del Torneo II-2019 la Dimayor realizó el sorteo de los grupos y del calendario de los cuadrangulares semifinales, que comenzarán el próximo fin de semana. El Deportes Quindío y el Boyacá Chicó fueron los equipos cabeza de serie al terminar en la primera y segunda posición, respectivamente.

Los ocho clasificados en su orden fueron el Deportes Quindío, Boyacá Chicó, Bogotá F.C., Cortuluá, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Fortaleza y Tigres F.C. Así quedó la tabla con los ocho primeros.

¡Los 8 clasificados que van en busca de la segunda corona del año!#ELTORNEOxWIN pic.twitter.com/Zriw3S12SA — Win Sports (@WinSportsTV) October 14, 2019



Según el sorteo realizado este lunes el Quindío tendrá un duro reto como cabeza del Grupo A en el que también quedaron Cortuluá, Deportivo Pereira y Tigres F.C,. Tres equipos que han jugado en la primera división y uno de los nuevos del fútbol colombiano lucharán por el cupo a la final en esta zona.



Por su parte, el Grupo B tendrá al Boyacá Chicó, junto al Bogotá Fútbol Club, al Real Cartagena y el Fortaleza C.E.I.F.

🅱⚽¡Así quedaron los cuadrangulares del Torneo de ascenso en el segundo semestre! 🅱⚽ #ELTORNEOxWIN pic.twitter.com/o8AQIHO9Br — Win Sports (@WinSportsTV) October 14, 2019

Así se jugará la primera fecha

El fin de semana del 19 y 20 de octubre se disputará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo II-2019, así:

Grupo A:

Deportivo Pereira vs. Tigres F.C.

Cortuluá vs. Deportes Quindío



Grupo B

​Boyacá Chicó vs. Bogotá F.C.

Real Cartagena vs. Fortaleza

Así se disputará la primera jornada de los cuadrangulares del Torneo II-2019, el campeonato de ascenso del fútbol colombiano.

Este es el fixture de los cuadrangulares



Fixture de los cuadrangulares del Torneo II-2019.

Las fechas de la fase final del Torneo

Fechas de los cuadrangulares de la B

Así es el sistema del campeonato de ascenso

El Deportivo Pereira ganó el Torneo I, por lo que si llegara a ganar el Torneo II será el primer ascendido. Si no ganara el Pereira el segundo torneo del año, ya tiene asegurada su presencia en la gran final, a disputarse entre el 7 y el 9 de diciembre, que jugará con el campeón de este segundo semestre.



El segundo club que asciende saldrá del perdedor de la Gran Final y el mejor de la Reclasificación 2019, en un enfrentamiento al que se le llamará Repechaje. Si el Pereira gana el segundo torneo y asciende directamente, este repechaje lo jugarán los dos mejores de la Reclasificación, diferentes al Pereira.