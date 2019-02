Real Cartagena es líder de la B, Cortuluá y Valledupar ganan terreno

Jornada interesante y llena de emociones se vivieron en la apertura de la quinta fecha del Torneo de ascenso, una competencia que empieza a perfilar los equipos que luchan por el liderato y que ha dejado ver un positivo balance en el número de goles. Se destaca la victoria de Real Cartagena que lo pone en el primer lugar, así como los triunfos de Cortuluá y Valledupar.

Real Cartagena superó 2 – 1 a Deportes Quindío en un encuentro entretenido y dinámico entre dos equipos que han tenido un buen arranque de temporada, un marcador que le permite a los auriverdes sumar 11 unidades y hacerse con el liderato en la tabla. Premio para los ‘heroicos’ quienes tomaron la iniciativa del encuentro desde los primeros instantes, dejaron ver su orden en defensa y aplicaron un fútbol práctico que originó las primeras opciones con peligro.



Ante la arremetida ofensiva de los dueños de casa, Quindío era cauteloso en defensa y esperaba en su terreno por la posibilidad de buscar algún contragolpe que sorprendiera. Situación que se presentó en dos ocasiones y que no contaron con suerte en la definición. Pero las intenciones cartageneras por lograr la ventaja tuvieron sus frutos con el tanto de Jhony Cano (42 PT), quien con gran remate de larga distancia logró vencer la resistencia ‘cafetera’ antes del descanso.



Para la etapa complementaria, los visitantes saltaron a la cancha con otra actitud y se mostraron más ambiciosos en ataque. Sacaron provecho de los descuidos que ofreció Real Cartagena tras la reanudación y, por intermedio de Jairo Roy Castillo (4 ST), recuperaron la igualdad en las cifras. Números que mostraban lo equilibrado que se daba el partido hasta ese momento.



Pero la celebración de Quindío, obligó a la pronta reacción del técnico Richard Parra, quien hizo un par de cambios tácticos que le devolvieron el control de las acciones a su equipo. Aunque ya no dominaban con tanta claridad como en los primeros 45 minutos, si les alcanzó para obtener la ventaja con el gol de Robert Harrys (14 ST), y les permitió ceder toda la presión al elenco ‘cafetero’, que a pesar de sus intentos, no pudo alterar el marcador del interesante partido.



Cortuluá y Real San Andrés se hicieron fuertes en casa y van en ascenso en el Torneo



Cortuluá extiende su buen momento en el campeonato, en esta ocasión, venció con autoridad 3 – 2 a Fortaleza en la cancha del 12 de Octubre, un marcador que le permite ubicarse en la parte alta de la clasificación tras llegar a los 10 puntos. Y es que su nivel futbolístico va en ascenso y con el pasar de las fechas lo perfilan como una de los candidatos a ser protagonista en la presente temporada.



Edward Cuernú (8 PT) dio la sorpresa desde muy temprano tras poner a celebrar a los visitantes, pero los vallecaucanos lograron reponerse de dicha situación tras afrontar un primer tiempo complicado y enredado. Guillermo Murillo (7 ST) y Juan Sebastián Herrera (10 ST) revirtieron el panorama con dos tempraneros tantos, aspecto que cambió la situación de los tulueños y los hizo claros dominadores del encuentro.



Ya con la ventaja a su favor, los dirigidos por el técnico Álvaro Hernández pusieron en aprietos a un Fortaleza que no bajaba los brazos y que intentaba por la vía del contragolpe recuperar la paridad. Pero esos riesgos en el ataque, generaron espacios que le permitió al equipo ‘carazón’ ampliar las distancias, José Palacios (26 ST) decretó la tercera celebración en los locales. A pesar de las diferencias, los de Cota lucharon con pundonor hasta el final, pero tan sólo les alcanzó para lograr el descuento gracias a un inspirado Cuernú (47 ST).



En otro de los juegos de la fecha 5, el estadio Erwin O’Neil fue testigo del segundo juego de Real San Andrés en el Torneo, que terminó con empate 1 – 1 y que significó la suma de cinco jornadas de los isleños sin ganar. El volante Andrés Córdoba (44 PT)abrió el camino de la ilusión a la afición caribeña, pero en los minutos finales, una pena máxima decretada por el juez central, y que fue bien ejecutada por Geovan Montes (43 ST), cortó las aspiraciones de alcanzar la primera alegría de la temporada para el conjunto del archipiélago.



Valledupar logró importante victoria como visitante y complica a Orsomarso



Por su parte, Valledupar logró una importante victoria como visitante tras superar de manera agónica 2 – 1 a Orsomarso en la cancha del estadio Francisco Rivera Escobar, un resultado que le permite a los dirigidos por Nilton Bernal ascender a los puestos de vanguardia en la tabla. Daiver Vega (39 ST) y Eduardo Montenegro (47 ST) fueron los héroes del conjunto ‘vallenato’ tras lograr consumar un triunfo que se complicó con el momentáneo empate de Víctor Montaño (43 ST).



Mientras que en el partido que abrió la extensa jornada dominical, Universitario de Popayán y Atlético igualaron por marcador de 1 – 1 en duelo que se llevó a cabo en el estadio Ciro López. Leonel García (35 PT) fue el encargado de darle la ventaja a los caleños y la ilusión de alcanzar la primera victoria del Torneo, pero dicho anhelo tuvo poca duración, ya que Diego Rodríguez (38 PT) sacó provecho de una pena máxima y dejó todo en tablas.