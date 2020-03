U. Magdalena fue un 'huracán' y Leones sigue como líder en la B

Unión Magdalena arrolló a Real San Andrés y lo superó con un contundente 5 - 1 en el estadio Sierra Nevada. Un marcador que le permite alcanzar las 14 unidades y ubicarse en los puestos de vanguardia en la clasificación. El 'ciclón' pasa por un buen momento en el Torneo y extiende a seis las jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Los samarios poco dejaron al azar, Alfonso Blanco (14 PT) le dio la ventaja a los locales y celebraron con prontitud en un duelo que ya dominaban con cierta claridad. Tras el tanto, Unión bajó el ritmo del encuentro y esto lo aprovecharon los isleños para ganar en confianza, esta ventaja la supieron aprovechar, y por intermedio de Edwin Torres (32 PT), recuperaron la paridad en medio de la sorpresa de todos los asistentes.



Dicha advertencia generó efecto en los de Santa Marta, quienes despertaron del letargo futbolístico y se fueron con todo por la victoria. Un inspirado Armando Vargas (40 PT y 42 PT) y Jhonnier Viveros (46 PT) destaparonlos descuidos defensivos de San Andrés y no perdonaron. Fueron tres celebraciones que definieron el encuentro al cierre de la etapa inicial. Ya, tras el descanso, el encuentro bajó en intensidad y Jair Pérez (10 ST) sentenció las cosas y el 'ciclón' aseguró tres unidades más que los deja cerca del liderato.

Leones conserva el liderato y Huila ganó en Cali



Atlético Huila quiere salir de su mal momento y recomponer un camino que traía algunas irregularidades consigo. Con la victoria 2 - 1 sobre Atlético, en el estadio Pascual Guerrero, los 'opitas' ocupan la cuarta casilla y suman tres fechas sin perder. Por su parte, los caleños pierden terreno y, con siete puntos, se ubican en la décima casilla.



Ómar Duarte (3 ST) y Brayan Moreno (8 ST) le dieron la ventaja a la visita e hicieron premio al buen trabajo qie realizaban de los de Neiva. La estrategia diseñada por el técnico Flavio Robatto daba resultados y complicaba a un rival que no encontró las maneras de recuperar la paridad, pero que no se rindió. Alejandro Seth (22 ST) abrió el camino de la esperanza y recortó las distancias, pero las ganas no fueron suficientes para evitar una nueva derrota en el Torneo.



Por su parte, Leones conservó el liderato en el fútbol de ascenso tras superar 3 - 2 a Barranquilla en un emocionante duelo en la cancha del estadio Ditaires. Con 15 unidades, un invicto de siete fechas y 16 goles a favor, los 'felinos' son primeros y hacen méritos para pelear por el título en este primer semestre. Situación opuesta viven los de 'curramba', quienes se encuentran en la parte baja de la tabla y ya son tres las derrotas que suma en línea.



Denis Mena (13 ST) y Rivaldo Correa (40 ST y 42 ST) fueron los héroes antioqueños que sacaron adelante una victoria trabajada y bastante aguerrida. Los barranquilleros se fueron adelante con tantos Andrés Palmezano (6 PT) y Cristian Sarmiento (35 ST), quienes tuvieron contra las cuerdas al líder, en varios momentos lo pusieron a tambalear y destaparon algunos errores defensivos. Pero la garra 'felina' salió adelante y sacaron provecho de la ingenuidad del joven equipo visitante, que no contó con la resistencia suficiente para mantener el triunfo a su favor.



César Dussán

Especial para el FUTBOLRED