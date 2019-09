Chicó y Bogotá sacaron resultados positivos y se acercan a las finales

Orsomarso y Boyacá Chicó se sacaron chispas en uno de los encuentros más llamativos que ha ofrecido el Torneo de ascenso, un apasionante empate por marcador de 4–4 así lo demostró. Un resultado que requirió mucho trabajo para la visita, pero que le sirve para seguir sumando en la tabla, con 20 unidades, ya son terceros y su clasificación a las finales está cada vez más cerca.

Encuentro emocionante de principio a fin entre dos conjuntos que no se guardaron nada y buscaron la victoria apoyados en la contundencia con la cual contaron sus delanteros en este duelo. Todo empezó con el tanto de Kevin Caicedo (15 PT), quien se encargó de darle la ventaja a los dueños de casa, pero los ‘ajedrezados’ reaccionaron con prontitud y el defensor José Mosquera (22 PT) recuperó el empate en el marcador.



Las cosas no iban a quedar así, si de celebraciones se trataba. Orsomarso entendía su obligación de sumar los tres puntos y Jéfferson Contreras (32 PT) aportó en ese propósito recuperando la ventaja para sus compañeros. Pero de nuevo, poco duró la alegría, ya que su efectividad en el ataque, no sacaba los frutos esperados debido a las fallas defensivas. Juan Díaz (41 PT) sacó provecho de esta situación y le devolvía a Chicó una merecida igualdad.



Para la etapa complementaria se pensaba que el desgaste hecho por los equipos en los 45 minutos iniciales podría bajar el ritmo del encuentro. Pero ocurrió todo lo contrario, el ida y vuelta en cada una de las áreas, daba para pensar que las cifras seguirían alterándose. Brayan Ortiz (5 ST) lo demostró y sorprendía a una de las defensas más regulares del Torneo, situación que tenía sorprendido al cuerpo técnico de los boyacenses.



Pero Chicó no bajaba los brazos y también mostraba sus armas en ataque, Luis Páez (15 ST) seguía manteniendo la ilusión de no regresar a casa con las manos vacías. Este vaivén de goles no se detuvo, Arley Bonilla (19 ST) no desentonó y le devolvía la ventaja a los de Palmira, y en esta ocasión, se pensaba que sería una jugada definitiva para sentenciar una victoria muy trabajada. Anhelo que se esfumó con la gran definición de Camilo Pérez (35 ST), quien se encargó de dividir los honores en uno de los juegos más emocionantes que ha dado el Torneo en el presente año.



Tigres y Llaneros intentan acercarse al grupo de los ocho



En el estadio Metropolitano de Techo, Tigres venció 3 – 2 a Fortaleza en otro duelo con muchas emociones y celebraciones. Un resultado que le permite a los ‘felinos’ meterse en esa lucha por alcanzar la octava posición y le da la oportunidad de volver a ganar tras tres jornadas consecutivas. Mientras que los de Cota, ceden terreno y ponen en riesgo su casilla entre los clasificados.



Luis Cuesta (21 PT y 46 ST) y Johan Joya (32 ST) fueron los encargados de concretar un triunfo que ilusiona y que les permite recomponer el camino en medio de una campaña bastante irregular ante un rival que luchó hasta el final y que vio cómo se les escapaba el empate de las manos. Los goles de John Arango (7 PT) y Carlos Rojas (43 ST) no fueron suficientes para seguir creciendo sus ilusiones de decir presente en los cuadrangulares.



Mientras que la sorpresa de la jornada del domingo la propinó Llaneros, tras superar 2 – 0 a Valledupar en el propio estadio Armando Maestre. Óscar Vanegas (11 ST) y Duman Herrera (47 ST) aportaron los tantos de una victoria que demuestra del crecimiento futbolístico de los dirigidos por Nelson Gómez, quienes suman 16 unidades y están cerca de ingresas entre los ocho cupos que buscan su presencia en las finales.



Bogotá gana y recupera el liderato del Torneo



Real San Andrés sigue sin levantar cabeza tras un gran inicio de temporada, en esta ocasión, perdió 1 – 0 con Bogotá en el estadio Erwin O’Neil. El delantero José Lloreda (9 ST) fue el héroe de los capitalinos tras ser el autor del único gol del partido, pero que fue suficiente para recuperar el primer lugar en la clasificación y empezar a ver con buenos ojos su pase anticipado a los cuadrangulares.



Por su parte, Atlético y Barranquilla no se sacaron ventajas y empataron 0 – 0 en la cancha del Pascual Guerrero. Una oportunidad que no supieron aprovechar los dirigidos por Giovanni Hernández, quienes necesitaban los tres puntos para no correr riesgo de salir del grupo de los ocho ante un conjunto eliminado y que ya piensa en la próxima temporada.



César Dussan

Especial para Futbolred