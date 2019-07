Real San Andrés sorprendió al Pereira: resumen de la fecha del Torneo

Deportivo Pereira no la pasó muy bien en su viaje por la isla caribeña, ya que perdió 3-1 con Real San Andrés en la cancha del estadio Erwin O’Neill. Un resultado que sorprende y que representa la segunda victoria consecutiva de los dirigidos por José García. Un hecho inédito en lo que va del Torneo, pero que les permite ubicarse en la parte alta de la tabla tras sumar seis unidades.

Sorprendido se vio el actual campeón del Torneo con el fútbol ordenado y práctico que mostró un conjunto caribeño al que le costaba ganar en casa. Desde muy tempano, se hizo dueño al control de las acciones y supo frenar los intentos ofensivos de la veloz delantera ‘matecaña’. Un par de claras opciones con peligro daban muestras de que la paridad no tendría mucha duración.



Y así sucedió, una gran definición de Jesús De La Hoz (17 PT) ratificaba lo visto durante el primer cuarto de hora del encuentro. Duro golpe anímico para un Pereira que no logró recomponerse y fue poco lo que ofreció en su reacción, ya que sus opciones de empatar carecieron de claridad en la definición. Tales circunstancias fueron bien aprovechadas por un motivado Real San Andrés, que por intermedio de Andrés Córdoba (31 PT) amplió las distancias en el marcador.



Para la etapa complementaria, los dirigidos por Néstor Craviotto mostraron una mejor cara y trataron de equilibrar las cargas en el terreno de juego. Se adueñaron de la posesión del balón y mantuvo contra las cuerdas a su rival, que esperaba con la comodidad del marcador a su favor. Estrategia que era arriesgada, ya que los caribeños encontraron espacios para los contragolpes y por esta vía se vieron beneficiados por una pena máxima que fue bien ejecutada por Jair Blanco (22 ST).



Un resultado que ya parecía lapidario para Pereira, que no había recibido tres goles en contra en el presente año, y que tampoco encontraba los caminos para frenar a un San Andrés efectivo. De todas formas, el actual campeón no bajó los brazos y, por intermedio de Yoiver González (31 ST), logro el tanto de la honra y una derrota que no opaca su gran campaña en la temporada.

⌛️ | Final del partido en el Erwin O'Neill. 3 puntos más, Segundo triunfo consecutivo en el #TorneoÁguila. Vamos Real.



⏱ 17: De la Hoz.

⏱ 31: Córdoba.

⏱ 65: Blanco.



Real San Andrés 3 vs 1 @Corpereira #AhoraMásReal 🔵⚪️ pic.twitter.com/DCxwWvrHY0 — Real San Andrés Oficial (@OficialRsa) July 28, 2019





Emocionante fue el empate 2–2 entre Real Cartagena y Valledupar



El duelo regional se disputó en la cancha del Jaime Morón. Partido parejo y bien disputado por ambos conjuntos, que vio romper la paridad sin goles con el autogol de Tomás Velásquez (22 PT), una jugada que ayudó a desenredar el difícil panorama por el cual pasaban los dueños de casa.



Tras el descanso, los ‘vallenatos’ adelantaron sus líneas y no desistieron en su propósito de buscar un mejor resultado. Saramys Rodríguez (13 ST), por la vía de la pena máxima, y Cristian Cangá (17 ST) cumplieron tal deseo y remontaron las cifras en el marcador.



Pero la alegría de los visitantes tuvo corta duración, ya que apareció Yorleys Mena (19 ST), y con gran definición, rescató un punto que les permite seguir sumando en el tema de la reclasificación.

#GaleríaRC | Imágenes del empate entre "los heroicos" y el conjunto Vallenato, en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.#MásRealQueNunca pic.twitter.com/uIOpL6wSGF — Real Cartagena (@RealCartagena) July 28, 2019

Victoria del Cortuluá en el 12 de Octubre

Otro de los partidos que no quedó corto en emociones fue el que se llevó a cabo en el 12 de Octubre, en dicho escenario, Cortuluá superó 3–2 a Atlético de Cali. Aunque en los pies de Jhon Sánchez (3 PT), el conjunto ‘corazón’ logró la ventaja, minutos después los dirigidos por Giovanni Hernández cambiaron el panorama, Kevin Viveros (7 PT) y Leonel García (25 PT) sorprendía a los subcampeones.



Para el segundo tiempo las cosas tuvieron un rumbo diferente, los tulueños retomaron el control de las acciones y rápidamente recuperaron el empate, gracias al tanto de Miguel Medina (4 ST). Con la paridad en el marcador, el partido se hizo intenso debido a las continuas faltas, pero en medio de lo enredado que lucía el juego, apareció Juan Lobo (34 ST), y con gran definición, le permitió salvar los tres puntos en casa a los dirigidos por Máyer Candelo.

Llaneros se estrenó con triunfo en su casa provisional

Llaneros venció 2-0 a Fortaleza en su primer partido como local en el estadio La Independencia de Tunja, sede provisional mientras adecúan su estadio de Villavicencio. Foto: PRENSA FORTALEZA

Por su parte, Llaneros se sintió cómodo en su primer partido en el estadio La Independencia, de Tunja, y le ganó 2-0 a Fortaleza. Mario Álvarez (6 ST) y Sebastián Gutiérrez (32 ST) fueron los encargados de otorgarles los primeros tres puntos a los dirigidos por Nelson Gómez ante un rival que aún no conoce la victoria y tampoco ha podido hacer gol en lo que va del presente Torneo.



Mientras que en el partido que abrió la segunda jornada en el Torneo, Leones y Tigres no se sacaron ventajas y empataron 0-0 en la cancha del estadio Ditaires. Un encuentro que careció de emociones y en donde el orden defensivo de cada uno de los equipos primó gracias a su orden y a la falta de contundencia de unos planteamientos ofensivos que no encontraron los caminos para lograr romper la paridad en el marcador.