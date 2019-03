Pereira no tuvo compasión con Tigres y lo goleó 6–0 en el Torneo

Deportivo Pereira sigue con su paso arrollador en el Torneo de ascenso, con su contundente triunfo 6–0 sobre Tigres, en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas, extendió a ocho las jornadas sin perder y recuperó el liderato tras alcanzar la cifra de los 18 puntos. Por su parte, el conjunto bogotano es décimo en la tabla con 9 unidades

Los ‘matecañas’ saltaron a la cancha dispuestos a imponer condiciones e intentar frenar cualquier ataque de los ‘felinos’, decisión táctica que se hizo evidente desde los primeros instantes, ya que tan sólo necesitó de tres minutos para que Edwin Móvil (3 PT) le diera fin a la corta paridad. Pero las cosas no quedaron ahí, el poder ofensivo de los dueños de casa se iba concentrar en un jugador que tuvo una noche magnífica.



Se trata del delantero Diego Álvarez (9 PT, 14 PT y 35 PT), quien no tuvo reparos en aprovechar cada opción de peligro que se le generaba y se convirtió en el autor de una tripleta histórica para el antioqueño. Situación que dejaba muy mal parada a la defensa de Tigres, quien se vio bastante pasiva y carente de presión para recuperar la pelota. Con un marcador adverso tan alto y con la moral golpeada no fueron muchas las variantes que ofreció la visita para intentar alguna reacción.



Para el segundo tiempo, el ritmo del encuentro se redujo notablemente, Pereira regresó a la cancha con mayor tranquilidad y con la comodidad que le daba el amplio marcador a su favor. Pero dicha actitud táctica no cambió mucho el panorama del duelo, ya que a Pereira le alcanzó para extender las distancias, Chiristian Mejía (42 ST) y Jairo Molina (45 ST) sentenciaron las cifras en el marcador ante un conjunto ‘felino’ carente de ideas y sin reacción.



En otro juego de la jornada del lunes, Deportes Quindío y Orsomarso no se sacaron ventajas y empataron por marcador 1 – 1 en la cancha del estadio Centenario. Un resultado que frena las intenciones de los ‘cafeteros’ de acercarse a los líderes del Torneo y que lo mantiene en la cuarta posición con 13 unidades, mientras que su rival de turno sigue sin conocer la victoria en lo que va del Torneo y, con cinco puntos, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla.



El encuentro tuvo un atraso de una hora por las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Armenia. Tras el torrencial aguacero, se vio un primer tiempo bastante parejo y disputado, con pocas opciones con peligro y con una cancha aún en



malas condiciones, lo que evitó ver un mejor espectáculo. Además, se abona el buen trabajo defensivo de ambos conjuntos.



Para la etapa complementaria el ritmo del partido aumentó y también llegaron las celebraciones. Danny Santoya (5 ST) abrió el camino de la victoria tras una gran definición y puso en aprietos a un Orsomarso que no hacía mal las cosas. Pero su reacción no se hizo esperar y el buen trabajo táctico dentro de la cancha dio sus frutos, Kevin Caicedo (16 ST) recuperó la paridad y le permitió sumar un punto a un conjunto de Palmira que no levanta cabeza en el campeonato.