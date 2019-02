Chicó no sale de su estado de ‘empatitis’: igualó 0–0 con Pereira

Deportivo Pereira sigue con su buen andar en el Torneo de ascenso, en esta ocasión, logró un importante empate 0 – 0 con Boyacá Chicó en juego que cerró la quinta fecha y que se llevó a cabo en el estadio La Independencia. Los dirigidos por Néstor Craviotto llegan a los 11 puntos y comparten el liderato con Real Cartagena, mientras que su rival de turno alcanzó las siete unidades y sumó su cuarto empate en lo que va del campeonato.



Encuentro entretenido y dinámico se vio en la ciudad de Tunja gracias a la actitud ofensiva y las estrategias en ataque que propusieron cada uno de los equipos. Aunque fue el conjunto ‘ajedrezado’ el encargado de imponer condiciones, se encontró con un rival que pocos espacios le ofreció y que mantuvo una constante presión para mantener distante a los delanteros locales.



Ante la falta de posibilidades de llegar al área de los ‘matecañas’, se apostó a los remates de larga distancia y al juego aéreo, fórmula que le permitió a Chicó estar cerca de romper la paridad. Por su parte, Pereira esperaba con juicio en su terreno y acudió a los contragolpes como alternativa para dar la sorpresa, Edwin Móvil y Ronaldo Tavera fueron los jugadores que más trabajo le dieron a la defensa local.



Para la segunda parte, poco cambió la situación del juego, los boyacenses siguieron haciendo más por cambiar las cifras en el marcador, pero careció de claridad en la definición y no demostró la contundencia necesaria para vencer a una defensa visitante que no perdía los papeles. Además, resalta la gran labor del portero Harlen Castillo, quien complicó las intenciones ‘ajedrezadas’.



El desgaste físico se hizo evidente en los jugadores de Chicó y esto lo aprovechó Pereira para reforzarse en defensa y darle tránsito a la pelota hasta el pitazo final. Situación táctica que le quito ritmo al encuentro y que lo mantuvo lejos de las áreas, aunque es un marcador que dejó en deuda a ambos equipos, fue suficiente para seguir sumando y mantenerse dentro del grupo de los ocho finalistas.



Llaneros complicó el panorama de Bogotá y Leones sumó su tercer empate



Lluvia de goles se vio en el encuentro que abrió la jornada del día lunes en el Torneo, Llaneros no tuvo compasión con un Bogotá que no despega y lo venció por marcador de 5 – 2 en el estadio Metropolitano de Techo. Difícil panorama para Jairo ‘el Viejo’ Patiño ya que el equipo no mejora su rendimiento y es último en la tabla con tan sólo un punto.



El desorden táctico de los capitalinos se hizo evidente desde los primeros minutos y esto facilitó las intenciones ofensivas de la visita, los tantos de Carlos Andrés Rivas (4 PT), José Martínez (19 PT) y Duman Herrera (11 ST) fueron muestras de lo confundidos que lucían los locales en el partido. Situación que benefició a los de Villavicencio, ya que pudieron tomar el control del duelo y sacar provecho del buen momento de sus delanteros.



A pesar de la difícil situación, Bogotá descontó por intermedio de Jean Pierre Angulo (13 ST) y Brayan Díaz (22 ST), quienes intentaron acortar las distancias en medio de los descuidos defensivos de Llaneros, pero que no fueron suficientes para cambiar el panorama. Ya que minutos después, aparecieron Santiago García (14 ST) y Sebastián Gutiérrez (18 ST) para refrendar una victoria con autoridad y que los deja en los puestos de vanguardia con 8 unidades.



Situación diferente se vio en el empate 0 – 0 entre Leones y Barranquilla en la cancha del estadio Ditaires, un juego que no ofreció mayores emociones y que careció de alternativas para parte de los equipos para romper los férreos sistemas defensivos. Para destacar la tempranera expulsión de Fabián Ángel, quien dejó a los de ‘curramba’ con 10 hombres desde la primera parte y eso ayudó a que se replegaran en su terreno para intentar conservar el empate.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED