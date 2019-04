Pereira ganó 4–0 y aprovechó el descuido de Cartagena para ser líder

Deportivo Pereira sigue cosechando buenos resultados en el Torneo, en esta ocasión superó 4 – 0 a Atlético en el estadio Hernán Ramírez Villegas y recuperó el liderato en el ascenso tras alcanzar los 21 puntos. Situación contraria vive su rival de turno, ya que son últimos con cinco unidades y extienden a 10 jornadas su negativa racha sin celebrar.

Luego del torrencial aguacero que cayó en la capital de Risaralda, ambos equipos saltaron a una cancha pesada y complicada para el adecuado tránsito de la pelota. Situación que obligó a usar el juego aéreo y los pelotazos para generar algunas llegadas de peligro, pero que no lo hizo muy vistoso para los aficionados presentes al estadio. Los ‘matecañas’ intentaron a hacerse al control, pero los caleños no bajaban la guardia y se hacían recios en la marca.



Con el pasar de los minutos, el césped fue presentando una mejor cara y esto benefició a Pereira para poner en práctica el fútbol que ha venido practicando a lo largo del Torneo. Logró el dominio de las acciones y puso en aprietos a un Atlético que intentaba aguantar el cero en su arco, pero una falta dentro del área provocó una pena máxima a favor de los duelos de casa y, una gran ejecución de Diego Álvarez (34 PT) acabó con dicho anhelo.



Para la etapa complementaria, los dirigidos por Néstor Craviotto mantuvieron esa intensidad en el ataque y no demoraron en ampliar las distancias en el marcador, Jairo Molina (3 ST) y Rafael Navarro (12 ST) daban muestras de superioridad en la cancha. Panorama complicado para Giovanni Hernández, quien no encontraba los caminos para vulnerar a un rival ordenado y veía cómo sumaba su décima fecha sin conocer la victoria.



En los instantes finales, y ya con la comodidad que le daba la ventaja, Pereira decidió administrar el balón y dejar manos de los caleños el desgaste físico. Pero el golpe anímico en la visita era visible como para generar alguna preocupación en la defensa ‘matecaña’, y por el contrario, vio un cuarto gol en su pórtico, Christian Mejía (29 ST) decretó las cifras en el marcador.

Real Cartagena y Cortuluá se vieron sorprendidos en esta fecha dominical



Jairo ‘Viejo’ Patiño y sus muchachos empiezan a enderezar su camino en el Torneo, tras un inicio complicado. Así lo demostró su sorpresivo triunfo 1–0 sobre Real Cartagena en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le permite a los capitalinos sumar 9 unidades en la tabla y cortarle una racha positiva de tres victorias a los ‘heroicos’, quienes cedieron el liderato y bajaron a la segunda posición con sus 20 puntos.



Partido complicado y disputado se vio desde los primeros instantes y se debió al orden táctico y la agresividad en marca que demostró Bogotá, situación que dificultó los planes de la visita por sacar un buen marcador. Aunque las llegadas no se hicieron muy numerosas, la zona de volantes si pasó trabajos en un duelo que pocos espacios cedió para los ataques.



Pero en medio de un encuentro tan táctico, apareció José Nájera (36 PT) y desenredó las cosas en el marcador, además premió la entrega del joven equipo bogotano. Celebración que obligó a Real Cartagena a buscar la reacción, aunque generó llegadas y tuvo el control durante gran parte del segundo tiempo, se encontró con un portero José Silva que respondió con seguridad y logró mantener el cero para una victoria que le da un respiro a los de la capital.

¡VENCIMOS AL LIDER !

Por la mínima diferencia, con gol de José Najera, los tres puntos de quedan en casa.

¡Vamos Bogotá!#BogotanosDeCorazón pic.twitter.com/Ip9lQDVjJ0 — Bogotá Fútbol Club (@BogotaFC) 31 de marzo de 2019

Otro de los llamados a pelear por el ascenso que perdió en esta décima fecha fue Cortuluá, un 0 – 1 en contra fue suficiente para que Leones alzara los brazos en la cancha del 12 de Octubre. Marcador que complica el panorama del entrenador Máyer Candelo, ya que al equipo le ha costado ganar y ya son varios los puntos que ha dejado escapar en su casa.



Luego de un primer tiempo muy disputado y una obligatoria pausa por la fuerte lluvia, apareció Kevin Aladesanmi (13 ST), quien aprovechó el momento para sorprender a los tulueños, que no lograron volver a ordenar la casa. Los antioqueños supieron cuidar la diferencia y se vieron ayudados por la falta de ideas de los vallecaucanos en su intención de revertir la situación.

Mientras que en el estadio Manuel Calle Lombana, Llaneros se reencontró con la victoria y venció 2 – 0 a Real Santa Andrés. Nicolás Martínez (18 ST y 42 ST) fue la figura del partido tras ser el artífice de los tantos en un juego que dominaron y controlaron durante casi los 90 minutos. Los de Villavicencio sumaron 17 unidades y se vuelven a meter en la pelea por los puestos de arriba, mientras que los isleños no salen de su mal momentos y ya se ubican en las casillas del fondo.