Pereira, 1–0 sobre Chicó y toma ventaja en la reclasificación

Deportivo Pereira no baja los brazos en su deseo de lograr el ascenso, a pesar de haber sido campeón en el primer semestre, sigue en la suma de puntos que lo lleven a afrontar las finales con ventaja en el tema de la reclasificación. Tras su victoria 1–0 sobre Boyacá Chicó, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, sumaron 56 unidades en el año que les permite conservar el primer lugar.

Encuentro parejo y disputado se vio desde los primeros minutos, en donde no se evidenció un claro dominador y las opciones de peligro fueron escasas. Los pocos espacios cedidos por cada uno de los planteamientos tácticos, obligó a ‘matecañas’ y ‘ajedrezados’ acudir al pelotazo y al remate de larga distancia como alternativas para intentar generar algún susto en los arcos.



Con este panorama, se veía difícil que se rompiera la paridad y las esperanzas se concentraban en algún error individual. Situación que se presentó cerca del cierre del primer tiempo, un pase desde la zona defensiva, encontró jugada a la defensa de Chicó y esto obligó al portero Rogeiro Caicedo intentar rechazar, pero su mal cálculo le permitió a Diego Álvarez (41 PT) darles la ventaja a los locales.



Para la etapa complementaria, poco cambió ritmo del juego, aunque los boyacenses intentaron hacer más en el ataque, no tuvieron claridad para vulnerar la defensa de un Pereira que lograba controlar los intentos de su rival. Sin arriesgar mucho, los dirigidos por Néstor Craviotto intentaban en la vía del contragolpe sentenciar las cifras.



Los minutos trascurrieron y Chicó se fue con mayor atrevimiento sobre el arco defendido por los dueños de casa, decisión que aumentó la emoción en el partido, ya que se generaron los espacios para que se viera un ida y vuelta que los tuvo cerca de cambiar el marcador. Pero las oportunas actuaciones de los porteros evitaron alguna celebración más y esto permitió que Pereira siguiera firme en su deseo de conservar el liderato en la reclasificación.



Quindío venció a Real Cartagena y le cortó racha de nueve fechas sin ganar



En el duelo que cerró la jornada del lunes, Deportes Quindío superó 2 – 0 a Real Cartagena en una cancha del estadio Centenario en malas condiciones. A pesar de esta situación, los de Armenia sumaron 10 puntos en la tabla y que le permiten ascender al tercer lugar en el Torneo. Por su parte, los de la ‘ciudad amurallada’, le dijeron adiós a un invicto de nueve jornadas consecutivas.



Los ‘cafeteros’ no dudaron en salir a la cancha con toda la disposición de lograr la ventaja desde los minutos iniciales, y así lo demostraron con el tempranero tanto de Diber Cambindo (6 PT), quien puso a celebrar a la hinchada presente en el



estadio. Pero, los dirigidos por Alberto Suárez no se conformaron con dicha jugada y mantuvieron su intensidad en el ataque, sacando provecho de un rival que no lograba ordenarse de manera adecuada en la cancha y pasaba problemas con cada ataque recibido.



Con el pasar de los minutos, Real Cartagena logró frenar ese ímpetu quindiano y equilibró las cargas en el juego. Ya con un panorama más tranquilo, tuvo un par de llegadas que pudieron haberle dado el empate, pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición. Un aspecto que sorprende si se miran los números ofensivos de los auriverdes.



Pero con el pasar del tiempo, Quindío no quiso entrar en el terreno de la confianza y vio la oportunidad de ampliar distancias ante un rival de cuidado. Un inspirado Cambindo (19 ST) logró vencer, nuevamente, la resistencia de Jhon Figueroa y empezar a sentenciar un duelo que le permite recortar ventaja en la tabla. Ya sobre el cierre, el partido bajó en ritmo tras las continuas faltas y debido al juego fuerte que primó entre los jugadores.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED