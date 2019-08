Cartagena le ganó al Atlético y va tras los pasos de los líderes

Real Cartagena sigue sumando puntos para mantenerse en la lucha por el ascenso a la Liga 2020, en esta oportunidad, superó por 1 – 0 a Atlético de Cali en la cancha del estadio Romelio Martínez. El conjunto de la ‘ciudad amurallada’ ya es tercero con 10 unidades y se mantiene firme en esa lucha por el tema de alcanzar el liderato en la reclasificación.

Los ‘heroicos’ no dudaron en hacer valer su condición de local y sacar provecho de las altas temperaturas que acompañaron a la ciudad de Barranquilla. Desde los primeros minutos se hicieron al control de la pelota y mostraron su poderío ofensivo, actitud que los llevó a lograr la ventaja con prontitud, gracias al tanto de Edwin Aguilar (13 PT), quien sigue demostrando toda su capacidad goleadora. Una jugada que puso entre las cuerdas a la visita, ya que lo obligó a hacer un mayor desgaste físico.



Aunque Atlético lo intentó, no le alcanzó para frenar el dominio de un Real Cartagena que jugaba con comodidad y que no pasaba sustos ante las pocas jugadas que generaba su rival. Los auriverdes jugaron con cierta comodidad y tuvieron varias opciones para ampliar las distancias, pero la falta de definición de sus jugadores evitó una mayor diferencia en el marcador.



El tiempo pasó y el desgaste se hizo evidente en ambos conjuntos, el ritmo del partido decayó y los dirigidos por José Fernando Santa tuvieron más problemas para conseguir un segundo gol que tranquilidad. Ante tal situación, y sumado a la falta de contundencia de los vallecaucanos, prefirieron ser conservadores y darle trámite a un juego que pocas emociones presentó en los instantes finales.



Bogotá extiende su gran momento y Cortuluá se hizo fuerte en casa



En el estadio Metropolitano de Techo, Bogotá sigue imparable en el Torneo tras superar por marcador de 2 – 0 a Fortaleza. Un resultado que le permite sumar 12 puntos en la tabla y alcanzar la cifra de nueve jornadas sin perder, un inicio bastante prometedor para un equipo que se ha convertido en la revelación del presente Torneo.



Dubán Palacio (23 PT), por la vía de la pena máxima, y Cristian Mosquera (4 ST) fueron los encargados de darle el triunfo a los capitalinos, en un juego que fue bastante disputado y en donde encontró un rival que generó opciones de peligro, pero que no contó con suerte en el tema de la definición. Al final, el buen fútbol mostrado por los dirigidos por Jairo Patiño fue suficiente para sumar tres puntos más en la clasificación.



Por su parte, Cortuluá venció 2–0 a Barranquilla en duelo que se disputó en el estadio 12 de Octubre. Un resultado que fue bastante trabajado por los vallecaucanos, ya que no la tuvieron fácil para vulnerar un sistema defensivo ordenado que presentó resistencia hasta los últimos minutos. Máyer Candelo y sus muchachos llegaron a los siete puntos y se ubican en la parte alta de la tabla de posiciones.



San Andrés mira a todos desde arriba y Boca Juniors superó a Tigres



En otro de los juegos de la jornada dominical, Real San Andrés sigue siendo el dueño del primer lugar en el Torneo tras superar 2 – 1 a un difícil Valledupar, que se plantó con juicio táctico en la ahora complicada cancha del Erwin O’neil. Cristian Cangá (9 PT) demostró las intenciones ofensivas con las cuales llegaron los ‘vallenatos’ a tumbar al líder, pero dicho objetivo se desvaneció luego de los tantos de Yimmer Sales (20 PT) y Henry Peña (41 ST), quienes otorgaron la cuarta victoria en línea para los isleños.



Mientras que Boca Juniors repitió triunfo en el estadio Pascual Guerrero, luego de vencer por marcador de 2 – 0 a Tigres y así ascender a la sexta posición de la clasificación del Torneo tras sumar seis unidades. Los caleños empiezan a enderezar su camino y han logrado crecer desde los futbolístico con el pasar de las jornadas.



César Dussan

Especial para Futbolred