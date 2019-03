Real Cartagena venció 2–0 a Llaneros y retoma el liderato en el Torneo

Real Cartagena sigue extendiendo su buen momento en el Torneo, en esta ocasión, superó 2 – 0 a Llaneros en el estadio Manuela Calle Lombana y se encaramó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos. Una victoria que demuestra el gran nivel futbolístico de los auriverdes y sus claros deseos de ser protagonista en este 2019, mientras que su rival de turno perdió su invicto como local, pero se mantiene en la parte alta con 14 puntos.

Los ‘heroicos’ se plantaron con orden en el terreno de juego desde los primeros instantes del encuentro y fueron pocas las opciones que le permitieron a los dueños de casa para generar peligro en el ataque. Los dirigidos por Nelson Gómez se hicieron al control de la pelota, pero no lograban profundizar con mucha claridad sobre el área auriverde.



Con el pasar de los minutos, Real Cartagena se fue tomando confianza y puso en aprietos a la defensa local, provocó un par de acciones que fueron preámbulo de lo que estaba por llegar: el fin de la paridad. Y así sucedió, Edwin Aguilar (20 PT) ratificó con su gran definición el fútbol práctico y dinámico que mostraron sus compañeros en el encuentro y que los hizo merecedores de la ventaja durante la primera parte.



Para la etapa complementaria, los de Villavicencio reaccionaron y buscaron recuperar la igualdad, generaron algunas llegadas, pero que no generaron mayores problemas para la defensa cartagenera. La falta de definición de Llaneros era un premio para la visita, ya que ellos se mostraron más efectivos y, de nuevo, Aguilar (7 ST) amplió las diferencias. Panorama que se tornaba complicado para los dueños de casa, quienes se sentían impotentes ante lo sucedido.



Ya con un juego controlado y un marcador a favor, Real Cartagena supo administrar la diferencia y dejar el desgaste físico en manos de su rival. Aunque Llaneros no desistió de alguna posibilidad de descontar, se encontró con Wílder Mosquera, quien respondió con eficiencia en la portería aportó para que el equipo de la ‘ciudad amurallada’ alcanzara su quinta victoria del Torneo.

Chicó se reencontró con la victoria y Bogotá celebró por primera vez

No es bueno el inicio de Máyer Candelo en el banco técnico de Cortuluá, ya que vio a sus dirigidos caer 3 – 2 contra Bogotá y en duelo que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo. Resultado que representa la cuarta fecha



consecutiva de los vallecaucanos sin ganar y correr el riesgo de salir del grupo de los ocho tras quedar estacionado con 11 unidades en la tabla.



Aunque lograron la ventaja, de manera tempranera, con el tanto de Sebastián Herrera (6 PT), no lograron mantener la diferencia y vieron como los capitalinos revirtieron la situación y controlaron las acciones del juego. José Nájera (17 PT) y Dubán Palacio (5 ST) sacaron provecho de las ventajas que daba el equipo ‘corazón’ e inclinaron la balanza a su favor.



Ante este panorama, el cuerpo técnico tulueño hizo un par de sustituciones para cambiarle la cara a su equipo, pero esta decisión poco efecto generó en la estrategia visitante. Por el contrario, fueron víctimas de un tercer gol, Jaider Mosquera (37 ST) le daba forma a una victoria que ya extrañaban los dirigidos por Jairo Patiño. Ya sobre el final, Jaime Córdoba (45 ST) logró el descuento y apretar las cifras en el marcador, pero aquella jugada no fue suficiente para negarle la primera victoria a un Bogotá que deja el fondo de la clasificación.



Mientras que en el encuentro que cerró lo jornada dominical, Boyacá Chicó volvió a celebrar tras cuatro fechas consecutivas empatando en el Torneo y venció 2 – 1 a Leones en la cancha del estadio La Independencia. Nelino Tapia (5 PT y 35 PT) fue la figura de la noche tras ser el encargado de hacer los goles que le dieron una victoria necesaria para los de Tunja, triunfo que corrió riesgo con el momentáneo empate de Brayan Vera (25 PT), pero que no afectó la suma de tres puntos más para los dirigidos por Jhon Jaime Gómez.