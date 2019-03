Fortaleza superó 4-1 a Leones, y Chicó no pudo ganar de local en tunja

Boyacá Chicó sigue padeciendo los síntomas de su 'empatitis', luego de igualar 0 - 0 con Bogotá en partido que se llevó a cabo en el estadio La Independencia. Resultado que los ubica en la novena posición con 8 unidades, mientras que los dirigidos por Jairo Patiño alcanzaron su segunda unidad y siguen en el fondo de la clasificación.

Los boyacenses saltaron a la cancha con la intención de dejar atrás esos síntomas de 'empatitis' que lo embargan en la presente temporada. Y de esta forma, se hizo al control del balón y generó las opciones de peligro ante un rival que esperaba y se demostraba ordenado en defensa. Las jugadas más claras de gol fueron bien resueltas por el portero bogotano, quien cumplía con su objetivo de mantener el arco en ceros.



El tiempo pasaba y las intenciones de Chicó por romper la paridad se hacían cada vez más notorias, pero la falta de definición evitaba alguna alteración en el marcador. En el cierre del primer periodo, Bogotá se vio mejor y en un par de oportunidades pudo dar la sorpresa gracias a los contragolpes que logró generar. A la postre, el empate sin goles envió a ambos conjuntos a los camerinos.



Tras el descanso, el panorama del juego poco cambió, el conjunto 'ajedrezado' mantuvo su insistencia en el ataque mientras los capitalinos aguantaban un resultado que servía, en medio de un inicio de campaña poco alentador. La falta de contundencia en el ataque dejó ver las dificultades de Chicó para poder ganar en el Torneo, ya son cinco los empates que suman los dirigidos por Jhon Jaime Gómez en las seis fechas disputadas.

Fortaleza y Barranquilla hicieron respetar su casa y dieron las sorpresas de la jornada

En el otro juego del día sábado, Fortaleza superó con autoridad 4 – 1 a Leones en la cancha del estadio Municipal de Cota, un marcador que deja ver el buen momento que atraviesan los de Cundinamarca, ya que alcanzaron los nueve puntos en la tabla y lograron su tercera victoria del Torneo. Mientras que los ‘felinos’ no tienen el mejor inicio de temporada y ya son tres las fechas sin ganar.



Y es que los dueños de casa dejaron ver su superioridad durante la primera parte, ya que fue durante ese periodo de tiempo en donde lograron darle forma a su victoria. Robert Lara (9 PT) y Adrián Parra (17 PT) ampliaron las distancias desde temprano y pusieron entre las cuerdas a Leones. Los dirigidos por Amaranto Perea lucían confundidos y carentes de ideas para equilibrar el encuentro.



Y las cosas no cambiaron con el pasar de los minutos, ya que John Wílmer Arango (32 PT) y, de nuevo, Parra (37 PT) le daban un ambiente de goleada a un duelo que se suponía más disputado. Ya en la etapa complementaria poco para destacar, ya que Fortaleza administró la diferencia y dejó el desgaste físico en manos de la visita. Tal decisión táctica tan sólo le permitió a los de Itagüí lograr el descuento con el tanto de Franklin Navarro (2 ST).



Mientras que en el duelo que abrió esta sexta jornada, y que se disputó el pasado jueves 28 de febrero, Barranquilla dio la sorpresa tras superar 2 – 1 a Real Cartagena en encuentro que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano. Un resultado que le quitó el invicto de los auriverdes en el Torneo y que pone en riesgo su liderato, al mantenerse con 11 unidades, mientras que los de ‘curramba’ llegaron a 9 puntos y se ubican en los puestos de vanguardia.



Stiwart Acuña (31 ST) e Iván Luquetta (44 ST) fueron los encargados de revertir un marcador que tuvieron en contra durante gran parte del juego, ya que Edwin Aguilar (8 PT) había puesto en ventaja a los ‘heroicos’, e invitó a los locales a su pronta reacción. Un partido entretenido y muy disputado que no fue ajeno a las inclemencias del intenso calor que cubrió a la capital del Atlántico.