Domingo de empates y pocas emociones en el Torneo de ascenso

Cortuluá y Boyacá Chicó no se hicieron daño e igualaron sin goles (0 – 0) en un encuentro que prometía, pero que quedó en deuda con la afición presente en el estadio 12 de Octubre. Un empate que beneficia más al equipo ‘corazón’, ya que lo mantiene cerca de los puestos de vanguardia con 11 puntos, mientras que para los ‘ajedrezados’ representa alcanzar su sexta paridad en el Torneo.

Como se esperaba, se vio un encuentro parejo y bastante disputado entre dos equipos llamados a ser protagonistas en el ascenso, aunque los vallecaucanos intentaron imponer condiciones, se encontraron con un rival ordenado y que pocos espacios cedió en defensa. Tan sólo se destacan algunos remates de larga distancia que no generaron mayores peligros.



Con el pasar de los minutos, Chicó se fue tomando confianza y logró adelantar sus líneas poco a poco, decisión táctica que lo llevó a tener mayor presencia sobre el pórtico de Cortuluá. Sus ataque por los costados y la velocidad de sus delanteros en los contragolpes le dieron un par de oportunidades de lograr la ventaja. Pero su falta de definición no le permitió celebrar y el duelo se iba a los camerinos con un empate sin goles.



Tras el descanso, poco cambió el panorama del encuentro, los ahora dirigidos por Máyer Candelo regresaron con mayor ambición ofensiva y pusieron en aprietos a los de Tunja. Jaime Córdoba y Hugo Palacios estuvieron muy cerca de darle la victoria de los dueños de casa, pero las oportunas acciones del portero Rogeiro Caicedo lo evitaron. Luego, el desgaste físico se hizo evidente y Chicó pudo aprovechar esta situación para conservar el empate y sumar un valioso punto fuera de casa.

Quindío y Tigres lograron sumar valiosos puntos fuera de casa

Deportes Quindío necesitó de los últimos minutos para evitar la derrota en el estadio Erwin O´Neil, luego de empatar 1 – 1 contra Real San Andrés, un marcador que le permite a los ‘cafeteros’, mantener en la lucha por los puestos de vanguardia. Mientras que los caribeños siguen presentado problemas para ganar en casa y en la tabla de posiciones no les rinde.



La ilusión de la victoria estuvo en los pies de Andrés Córdoba (44 PT), quien venció al portero visitante antes del descanso y le dio premio a un primer tiempo bien jugado por los locales. Pero en la etapa complementaria, Quindío buscó la reacción y se hizo superior, aunque su definición no fue la más acertada, Danny



Santoya (41 ST) salvó el resultado y evitó que los dirigidos por Alberto Suárez regresaran con las manos vacías.



Mientras que en el estadio Armando Maestre se vio un interesante y entretenido duelo en el empate 2 – 2 entre Valledupar y Tigres, un resultado que mantiene a los dos equipos en la mitad de la tabla con 9 unidades, cada uno. Los ‘felinos’ lograron la ventaja con el tanto de Jair Blanco (13 PT), quien venció la resistencia de una defensa local que dio muchas ventajas desde el inicio. Pero la reacción ‘vallenata’ no se hizo esperar y dos minutos después de la celebración de los bogotanos, apareció la gran definición de Daiver Cega para recuperar la paridad.



Luego de un inicio con ritmo e intensidad, el juego bajó en emociones y se desarrolló en la mitad del campo, los férreos sistemas defensivos alejaron a los delanteros de las áreas. Sólo hasta el último cuarto del duelo aparecieron las celebraciones, Geovan Montes (31 ST) le devolvía la ventaja a un Tigres que dejaba buena imagen y hacía bien las cosas, pero dicha ilusión de desvaneció con el agónico tanto de Andrés Padilla (47 ST), quien rescató el punto para Valledupar.



En otro de los juegos de la jornada siete en el Torneo, Universitario de Popayán y Barranquilla no se sacaron ventajas y empataron 0 – 0 en la cancha del estadio Ciro López. A diferencia de lo mencionado anteriormente, este partido careció de brillo y emoción, la igualdad sin goles dejó ver la poca ambición y la falta de definición de ambos conjuntos.