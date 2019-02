Quindío empató y cedió el liderato, mientras que Real Cartagena ganó 

Jornada llena de emociones y goles se vivió en la cuarta fecha del Torneo de ascenso, fueron 17 las celebraciones que se vieron en seis estadios del país y en donde algunos equipos lograron celebrar su primera victoria del campeonato. Se destaca el empate de Quindío, que lo obliga a ceder el liderato, y las victorias de Real Cartagena y Fortaleza, equipos que ganan terreno en la tabla de posiciones.

Encuentro parejo y disputado se vio en el empate 0 – 0 entre Deportes Quindío y Leones, dos equipos que han vivido experiencias en la Primera División y que están llamados a pelear por el ascenso. Aspectos que suponían un duelo equilibrado y que así lo demostraron ambos conjuntos en la cancha del estadio Centenario, ya que primó el trabajo defensivo y la constante presión en el medio campo. Decisiones tácticas que llevaron al juego a mantenerse lejos de los arcos.



En los minutos finales de la etapa inicial fue expulsado el volante Felipe Gómez en el conjunto antioqueño y se pensó que el duelo iba a favorecer a los ‘cafeteros’, se esperaba un segundo tiempo con un equipo local más ambicioso en el ataque. Pero los dirigidos por el técnico Amaranto Perea no perdieron su orden táctico y lograron afrontar el encuentro con disciplina para mantener el cero en su valla.



Estrategia que funcionó ante las continuas intenciones de un Quindío que impuso condiciones y que no ocultó sus deseos de recuperar el liderato. Mateo Pino y Exneider Guerrero fueron los protagonistas de las opciones más claras de gol, pero la definición y las oportunas actuaciones del portero Cristian Arroyave evitaron alguna alteración del marcador. Al final, las cosas no cambiaron y los de Armenia cedieron el liderato del Torneo a sus vecinos de Pereira.



Real Cartagena ganó y sigue invicto en el Torneo, mientras que Cortuluá empató en Barranquilla



Uno de los equipos llamados a pelear el ascenso no desentonó en esta jornada y superó con autoridad 3 – 0 a Atlético en la cancha del estadio Pascual Guerrero. Los ‘heroicos’ llegar a los 8 puntos y van tras los pasos del liderato en la tabla de posiciones, además su fútbol y contundencia en el ataque va en crecimiento y esto lo ha convertido en uno de los conjuntos más goleadores en lo que va del Torneo.



Aunque la primera parte fue pareja y con un Atlético ordenado en defensa, dicha actitud táctica se desvaneció por completo tras el descanso y le permitió a la visita controlar las acciones del encuentro. Tan sólo 8 minutos de la segunda etapa



bastaron para que Jhony Cano vencieran la resistencia de los caleños y lograran la ventaja en el marcador.



Dicha jugada cambió por completo el panorama del partido y fue un duro golpe para la moral de los dirigidos por Giovanni Hernández, quienes no encontraron la fórmula para revertir la situación, y por el contrario, vieron su valla caer en un par de oportunidades más. Robert Harrys (24 ST) y Yamilson Rivera (45 ST) decretaron cifras definitivas al duelo y la suma de su segundo triunfo en línea.



Otro que no desentonó fue Cortuluá, que rescató un importante empate 2 – 2 contra Barranquilla en el estadio Metropolitano. Un tempranero gol de Guillermo Murillo (2 PT) obligó a los dueños de casa a replantear su sistema de juego y a buscar la igualdad con prontitud. Actitud que los llevó a revertir el marcador con los tantos de Daniel Mosquera (31 PT) y Johan Bocanegra (39 PT), quienes fueron efectivos ante un rival que sufría las inclemencias del calor.



Ya para la etapa complementaria, las cosas en el terreno de juego se equilibraron y Cortuluá logró frenar la arremetida de los de ‘curramba’. Con el pasar de los minutos, se fue haciendo al control de la pelota y así lograr generar algunas llegadas con peligro. Entre esos intentos ofensivos, se vio beneficiado por una pena máxima decretada por el juez central y que Sebastián Herrera (21 ST) transformó en la igualdad, cifras que no se alteraron hasta el pitazo inicial y que significó la repartición de puntos para cada uno de los equipos.



Chicó rescató un punto en Villavicencio y Fortaleza se hizo fuerte en casa



Encuentro interesante y lleno de emociones se vio en el empate 3 – 3 entre Llaneros y Boyacá Chicó y que se disputó en el estadio Manuel Calle Lombana. Los de Villavicencio saltaron a la cancha dispuestos a imponer condiciones y, desde los 18 minutos, lograron romper la paridad, una gran definición de Carlos Rivas y un tanto más de Etilson Martínez (26 PT) demostraron que los dirigidos por Nelson Gómez iban dispuestos a sumar una victoria más como local.



Pero la reacción de los ‘ajedrezados’ no se hizo esperar, en medio del furor que dio la rápida diferencia, aparecieron un par de errores en defensa que cortó la ilusión de los dueños de casa. Nelino Tapia (34 PT) y Jossimar Gómez (4 ST) le devolvieron el empate al encuentro y ofrecieron un gran espectáculo a los asistentes al estadio. Pero las cosas no terminaron ahí, Llaneros no se cruzó de brazos y Duman Herrera (10 ST) recuperó la ventaja en el duelo, diferencia que intentaron conservar hasta el final, pero apareció la pierna de Mateo Palacios, quien a los 41 minutos de la complementaria decretó la división de puntos para ambos equipos.



Por su parte, Fortaleza hizo respetar su casa y venció 2 – 0 a un Bogotá que no levanta cabeza en este inicio de temporada. Yesid Yepes (18 PT) y Sebastián Arcalcel (40 PT) fueron los encargados de darle la segunda victoria a los del municipio de Cota en el Torneo y de hundir a un conjunto capitalino que no encuentra su fútbol y se ubica en los últimos lugares de la tabla.



Mientras que en el estadio Armando Maestre, Valledupar se reencontró con la victoria tras superar 2 – 0 a Real San Andrés. Saramys Rodríguez (12 PT) y Daiver Vega (37 PT) fueron los encargados de otorgarle el primer triunfo a los ‘vallenatos’ en la presente temporada, un resultado que les permite tomar un poco de aire y ascender a la novena posición con cinco unidades.