Cortuluá y Pereira lideran los cuadrangulares tras la fecha 3 en la B

Se cumplió la tercera fecha de los cuadrangulares en el Torneo de Ascenso y son dos los panoramas que han dejado ver cada una de las zonas. Por el grupo A, Cortuluá ha logrado una importante ventaja tras celebrar en Barranquilla, pero las diferencias entre los clubes son cortas. Mientras que en el grupo B, Pereira se encamina por un lugar en la final y cuenta con buenas posibilidades de lograr tal propósito.

Grupo B: Chicó ganó y acorta las distancias con el líder Pereira

En la cancha del estadio La Independencia, Boyacá Chicó hizo respetar su casa y venció 1 - 0 a Deportes Quindío en un juego clave por alcanzar a un Pereira que domina el grupo con claridad. Una victoria ajedrezada que le permite llegar a los seis puntos y ubicarse en el segundo lugar, mientras que los cafeteros la tienen más difícil, ya que a pesar de tener un juego menos, no ha logrado sumar unidades y sus esperanzas se hacen cada vez más lejanas.



Tras un primer tiempo dinámico y con buen ritmo, sorprendía que terminara sin goles, ya que se vio un constante ida y vuelta que generó algunas llegadas claras de gol que carecieron de contundencia en la definición. A este panorama, también se abona el buen trabajo de los porteros, quienes evitaron alguna celebración del equipo rival y los obligaba a afinar su puntería en la reanudación.



Para la etapa complementaria, Chicó hizo los correctivos necesarios en el ataque y rápidamente logró la ventaja, Mateo Palacios (5 ST), con gran definición, alteró las cifras en el marcador. Pero tras la celebración local, el encuentro cayó en intensidad y en ritmo, ya que los equipos se alejaron de los arcos y las emociones brillaron por su ausencia. Aunque Quindío lo intentó, no encontró los caminos para recuperar el empate.



Mientras que en el duelo que abrió la tercera fecha de los cuadrangulares finales, Pereira venció 2-1 a Llaneros en el estadio Manuel Calle Lombana y logró una importante ventaja en el grupo. Con nueve unidades lidera con cierta comodidad y se perfila como uno de los firmes candidatos para llegar a la gran final del Torneo - I de ascenso.



Aunque el conjunto matecaña se fue en desventaja muy rápido con el tanto de Santiago Orozco (8 PT), no perdió los papeles y logró recomponer su camino. Con el pasar de los minutos fue equilibrando las cargar y generar varias llegadas de peligro ante una defensa ordenada, Jairo Molina (45 PT) recupero la paridad antes del descanso. Y tras un segundo tiempo luchado e intenso, Pereira alcanzó la remontada en los instantes finales, Rafael Navarro (44 ST) rescató los tres puntos y la posibilidad de conservar el liderato.



Grupo A: Cortuluá y Real Cartagena sumaron a domicilio y sacan ventajas

Leones y Real Cartagena jugaron el duelo que cerró la tercera fecha en el cuadrangular A, un empate 1-1, en el estadio Ditaires, dejó ver lo parejo que fue el partido. Un resultado que deja mejor parado a los heroicos, ya que en casa tendrán la oportunidad de buscar una victoria que les permita encaminarse en la lucha por alcanzar el tiquete a la final.



Las intensas lluvias que cayeron en territorio antioqueño obligaron a disputar un encuentro intenso y que obligó al constante choque, situaciones que dieron cabida al juego fuerte. Ante las pocas oportunidades de salir tocando a ras de piso, los equipos optaron por buscar en las jugadas con balón parado las opciones de mayor peligro, decisión que le trajo beneficios a los felinos, quienes por intermedio de Jefferson Rivas (17 PT), lograron la ventaja.



Tras el descanso, Real Cartagena reaccionó y se hizo más ambicioso en esa búsqueda del empate, su fútbol ganó en calidad y sus opciones de gol se hicieron cada vez más continuos. Demostración de aquello, fue el tanto de Elkin Mosquera (8 ST), autor de la jugada que le devolvió la ilusión a los auriverdes y la posibilidad de sumar un punto, unidad que defendieron hasta el final gracias a su ordenado trabajo defensivo.



Por su parte, en el estadio Romelio Martínez, Cortuluá logró una victoria importante tras superar 1-0 a Barranquilla y sumar tres unidades como visitante que le pueden dar una interesante ventaja con miras a la segunda vuelta de los cuadrangulares. Un solitario tanto de Johan Montes (31 ST) fue suficiente para que los vallecaucanos celebraban y, con seis puntos, estar en la pelea por llegar a la final.



César Dussán

Especial para Futbolred