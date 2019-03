Real Cartagena le quitó el invicto a Chicó, lo superó 2-1 y es líder

La derrota de Pereira y su victoria 2 – 1 sobre Boyacá Chicó, en el estadio Jaime Morón, le permiten a Real Cartagena ser el nuevo líder del Torneo de ascenso. Con su importante y luchado triunfo en el cierre de la novena fecha, los dirigidos por Richard Parra llegaron a los 20 puntos y se ubican en el primer lugar de la tabla. Por su parte, los de Tunja se quedan con 12 unidades, son octavos, y le dijeron adiós a su invicto en el campeonato.

Encuentro intenso y disputado se vio desde los primeros minutos, los ‘heroicos’ aprovecharon el intenso calor para hacerse con el control de las acciones ante un rival que esperaba, reservaba energías y que se veía aplicado defensivamente. Dicha actitud le complicó el panorama a los dueños de casa, ya que no tenían muchas opciones claras de gol.



Con el pasar del tiempo, Real Cartagena empezó a sacar provecho del desgaste físico de los ‘ajedrezados, y sus llegadas fueron más continuas, las oportunas actuaciones del portero Sebastián Arango lograban conservar el cero en su arco. Pero en los instantes finales de la etapa inicial, Jhony Cano (45 PT) rompió la paridad y le dio la ventaja a sus compañeros antes del descanso.



Para la segunda parte, se vio a un Chicó mucho más atrevido e intentando adelantar sus líneas para recuperar el empate en el marcador. Con tal decisión logró generar llegadas que generaron preocupaciones en los dueños de casa, quienes vieron cómo la visita se tomaba confianza. De todas formas, Real Cartagena tomaba sus precauciones y le daba prioridad al trabajo defensivo para conservar la diferencia.



Pero el partido seguía su recorrido y los boyacenses no aprovechaban las opciones generadas, situación que los llevó a entrar al terreno de la desesperación. Aquel orden táctico se perdió y los ‘heroicos’ encontraron más espacios para liquidar el duelo, así lo hizo Jhon Lozano (39 ST), quien con gran cabezazo amplió las distancias. A pesar del difícil panorama, la visita no dio su brazo a torcer y logró el descuento con el tanto de penal de Camilo Pérez (44 ST) y estuvo cerca de empatar el partido pero su falta de definición no los dejó.