Real Cartagena venció 2–1 a Bogotá y es segundo en la tabla del Torneo

Real Cartagena no quiere perderle el paso al líder del Torneo, el Deportes Quindío, y sigue sumando unidades para soñar con el ascenso. Con su triunfo por marcador de 2–1 sobre Bogotá, en el estadio Romelio Martínez, los auriverdes suman 19 puntos y son segundos en la tabla de posiciones, mientras que su rival de turno, sigue cediendo terreno y ya suma cinco jornadas en línea sin celebrar.

Un encuentro que empezó con mucho ritmo y dinámico, ambos equipos se fueron en busca del arco rival y eso ofreció un ‘ida y vuelta’ interesante. Parecía que los goles no demorarían en llegar, aunque opciones de peligro se presentaron, la definición no cumplió con las expectativas. Con el pasar de los minutos, el duelo se hizo más lento y las emociones empezaron a brillar por su ausencia. Para destacar, las reiteradas fallas de una defensa joven y acelerada de Bogotá, que le permitió a los locales estar cerca de lograr la ventaja.



Para la etapa complementaria, esos errores en el conjunto capitalino saltaron a la vista. Un tiro libre cobrado por Nelson Barahona (4 ST) se convirtió en el primer gol de la noche, luego de que el portero de Bogotá no lograra asegurar la pelota entre sus brazos. Una jugada que obligó a los dirigidos por Jairo Patiño a replantear su estrategia y ser más atrevido en el ataque para recuperar la paridad.



Un par de cambios hechos desde el banco técnico le dieron mayor presencia en el área de los cartageneros, pero faltaba contundencia para vencer la resistencia ‘heroica’. Ese desgaste físico les cobró factura y les dio la posibilidad a los locales a sentenciar el duelo y asegurar los tres puntos, así lo demostró el panameño Edwin Aguilar (31 ST), quien amplió las distancias. Ya sobre el final, Bogotá lo intentó, pero tan sólo le alcanzó para el descuento, por intermedio de Luis Pérez (47 ST), que, con un gran cabezazo, hizo el tanto de la honra.

Pereira y Atlético no se hicieron daño en un partido sin muchas emociones



Deportivo Pereira sigue en su tarea de sumar puntos para conservar el liderato de la reclasificación y alcanzar un cupo en las finales del presente Torneo. En esta ocasión, igualó 0 – 0 con Atlético en la cancha del estadio Pascual Guerrero y alcanzó la cifra de las 18 unidades, cifra que le permite ubicarse en la parte alta y acercarse a los cuadrangulares.

Desde el aspecto futbolístico, no hubo mucho para rescatar en un duelo parejo y que careció de un claro dominador. Aunque los dos equipos dejaron ver sus deseos de romper la paridad, no tuvieron claridad en la definición y, con el pasar de los minutos, parecía que ambos estaban conformes con el resultado. Para destacar, las oportunas actuaciones de los porteros, quienes fueron determinantes a la hora de mantener sus arcos en ceros.