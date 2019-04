Quindío y Chicó ganaron y toman un nuevo aire en la tabla del Torneo

Deportes Quindío sigue sumando los puntos necesarios para mantenerse en la lucha por el liderato, con su victoria 3 - 1 a Tigres, en el estadio Centenario, los de Armenia llegaron a la tercera casilla con sus 19 puntos. Mientras que su rival de turno sigue sin levantar cabeza y, con 10 unidades, sigue cediendo terreno en ese anhelo de entrar al grupo de los ocho finalistas.



El conjunto 'felino' dio la sorpresa en los primeros instantes del encuentro tras aprovechar un tiro de esquina que no pudo rechazar la defensa local y terminó en el tanto de Geovan Montes (8 PT), quien se encargó de poner a celebrar a los capitalinos. Jugada que obligó a los 'cafeteros' a buscar una pronta reacción y replantear el esquema propuesto antes del pitazo inicial.

Pero Quindío no perdió los papeles y rápidamente se hizo al control de las acciones, su continua presencia en el área rival provocó claras opciones de gol. Hasta que apareció el talento y la técnica del uruguayo Anibal Hernández (22 PT), quien con gran definición, colgó al potero visitante. La paridad volvía al marcador y encajaba con lo visto en el terreno de juego.



Tras el descanso, el panorama del partido no presentó mayores novedades. Los 'cafeteros' continuaban ejerciendo presión sobre un Tigres que mantenía el orden defensivo y trataba de frenar algún intento de ataque de su rival, que vio en Exneyder Guerrero y Didier Pino, los hombres más insistentes en darle la ventaja a los de Armenia.



Pero una falta dentro del área desequilibró el duelo y provocó una pena máxima que fue bien ejecutada por Henry Hernández (27 ST), alivio para un Quindío que empezaba a tener complicaciones para alcanzar la victoria. Dicha celebración golpeó la moral de los 'felinos', quienes perdieron ese juicio táctico y vieron caer su valla en una nueva ocasión, Hernández (46 ST) repitió y consolidó la quinta victoria en el Torneo.



Mientras que en el otro juego de la jornada del lunes, Boyacá Chicó superó por marcador de 2 – 0 a Universitario de Popayán en un duelo que se disputó bajo una fuerte lluvia en el estadio La Independencia. Los ‘ajedrezados’ empiezan a recuperar terreno en el Torneo y con 15 unidades logran acomodarse dentro del grupo de los ocho.



Aunque las condiciones climáticas no permitieron desplegar un fútbol de toque y buen manejo de pelota, los boyacenses no tuvieron problemas para hacerse al control de las acciones y ser claros dominadores del encuentro. Situación que fue revalidada con los tantos de Juan Camilo Vela (36 PT) y Richard Maturana (43 PT), quienes sentenciaron las cifras en el marcador y le dieron tres valiosos puntos a un Chicó que quiere salir de la 'empatitis'.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED