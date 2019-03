Quindío venció 2–1 a Popayán y sigue cerca del liderato del Torneo

Deportes Quindío sigue extendiendo su buen inicio de temporada, en esta ocasión, superó 2 – 1 a Universitario de Popayán en juego que se llevó a cabo en el estadio Centenario. Un resultado que le permite a los de Armenia llegar a los 11 puntos y mantenerse firme en la lucha por el liderato del Torneo, mientras que los caucanos sumaron su tercera jornada sin celebrar y, con 6 unidades, se ubica en la casilla 12 de la tabla.

Desde los primeros instantes del encuentro, los ‘cafeteros’ dejaron ver sus deseos de hacerse con el control de las acciones, y prontamente, se hizo dominador del duelo gracias a la tenencia de la pelota y a las continuas acciones ofensivas que propuso. Muestra de ello, fue la acción de gol anulada a Diber Cambindo, quien por fuera de lugar no pudo romper la paridad, pero era anuncio de lo que estaba por venir.



Unos minutos después, el jugador afectado por la decisión arbitral tuvo su desquite y, de nuevo, Cambindo (17 PT) venció la resistencia de una defensa caucana que hacía todo lo posible por mantener su valle en ceros. Sin dudas, una jugada que hizo premio a lo visto en el encuentro, ya que Quindío no pasaba problemas y en frente tenía un rival poco atrevido y que careció de ideas para generar mayores problemas en ataque.



Para la etapa complementaria, poco cambió el panorama del encuentro, los dirigidos por Alberto Suárez mantuvieron la iniciativa y no tuvieron problemas para ampliar las distancias, Exneyder Guerrero tan sólo necesitó de tres minutos para modificar el marcador. Una jugada que invitó a Universitario de Popayán a reaccionar y buscar, de alguna manera, acortar la diferencia. Aunque lo intentó, no generó mayor peligro en sus escasas opciones de gol.



A pesar de las adversidades, no bajaron los brazos y siguieron ganando terreno dentro de la cancha, aprovecharon el estado de comodidad al cual entró el conjunto ‘cafetero’, y lograron el anhelado descuento. Stiven Rivera (38 ST) le devolvió la esperanza a sus compañeros, quienes sintieron el empujón anímico y estuvieron cerca de lograr el empate en las postrimerías del partido.