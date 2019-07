Inicio prometedor para un Quindío contundente: superó 3–0 a Chicó

Deportes Quindío empezó con pie derecho su participación en el Torneo del segundo semestre. En la cancha del estadio Centenario, vencieron 3 – 0 a Boyacá Chicó y se hicieron al liderato tras su notable diferencia de gol. Los de Armenia ilusionan a su hinchada por el buen nivel mostrado y por el equipo que han logrado conformar para recuperar el protagonismo en el tema del ascenso.



Aunque durante el primer tiempo no se vieron goles, sí se pudo ver un duelo entretenido y que mostró a dos equipos con nóminas competitivas para lo que resta de la temporada, pero también, con muchos temas para ir mejorando desde lo futbolístico. Los ‘cafeteros’ intentaron imponer condiciones desde el inicio, pero se encontraron con una defensa boyacense ordenada y con una falla arbitral que les evitó beneficiarse por una pena máxima tras una falta dentro del área.



Con el pasar de los minutos, Chicó fue equilibrando las acciones y, gracias a su agresividad en la recuperación de la pelota, pudo generar un par de opciones de peligro que no contaron con la mejor definición. Para destacar, un par de llegadas de Bryan Urueña, quien puso al portero quindiano a pasar trabajos para evitar ver caer su valla antes del descanso.



Para la etapa complementaria, el juego aumentó en ritmo e intensidad y, ante tal actitud, aumentaron las emociones cerca de los arcos. Los dueños de casa adelantaron sus líneas y fueron más atrevidos en el ataque, un remate en el palo los tuvo cerca de romper la paridad. Pero ante tanta insistencia, el premio y la justicia llegaron, Quindío tuvo una pena máxima a su favor que fue bien ejecutada por Henry Hernández (21 ST), quien rompía la paridad en el marcador.



Duro golpe en lo anímico para Chicó, que no pudo recomponerse del tanto en contra, y vio cómo los ‘cafeteros’ seguían controlando las acciones del juego. De esta forma, aparecieron Danny Santoya (34 ST) y Jairo Roy Castillo (46 ST), quienes decretaron cifras definitivas en el encuentro y le dieron un cierre con broche de oro a una noche en donde los dirigidos por Alberto Suárez dieron muestras de buen fútbol.



Por Cesar Dussán

Corresponsal Futbolred