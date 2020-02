Quindío quiere recuperar la fe de su afición: venció 3-0 a Llaneros

Deportes Quindío logró su primera alegría en casa tras superar 3-0 a Llaneros, en el juego que abrió la segunda fecha en el Torneo de Ascenso y que se llevó a cabo en el estadio Centenario. Un resultado que aclara algunas dudas con respecto al fútbol que mostrarían los cuyabros en este inicio de temporada y que le permite llegar a la parte alta de la tabla de posiciones con sus cuatro unidades.



El conjunto de Armenia saltó a la cancha con actitud arrolladora y deseos de lograr la ventaja con prontitud, objetivo que se hizo realidad con el tanto de Diber Cambindo (3 PT), quien aprovechó un descuido defensivo de los de Villavicencio para celebrar desde temprano. Jugada que obligó al técnico David Suárez a replantear su sistema de juego ante la sorpresiva situación.



Pero dicho cambio futbolístico no apareció en Llaneros, ya que lució confundido y no encontró las maneras de frenar a un Quindío agresivo que mostraba buena cara. Un inspirado Danny Santoya (33 PT y 38 PT) certificó el gran primer tiempo de los cafeteros ampliando las distancias en el marcador y certificando una superioridad evidente dentro de la cancha.



Para la etapa complementaria, los dueños de casa bajaron el acelerador y le quitaron ritmo al duelo, una decisión que le facilitó a Llaneros tener mayor control de la pelota, pero aún si profundidad necesaria para hacer daño. Algunas llegadas de peligro en cada uno de los arcos marcaron el panorama de los segundos 45 minutos, pero el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final. Victoria reconfortante para un equipo llamado pelear el ascenso, pero que aún no recupera la total confianza a sus hinchas.



Fortaleza rescató un punto en casa contra un aguerrido Leones

Mientras que en otro de los duelos del día sábado, Fortaleza y Leones ofrecieron un vibrante encuentro tras empatar 2-2 en el estadio Municipal de Cota. Marcador que le permite a los dirigidos por Pablo Garabello sumar cuatro unidades y ubicarse en el segundo lugar de la clasificación, de manera momentánea. Mientras que los antioqueños alcanzan su segundo empate de manera consecutiva.



Sebastián Acosta (15 PT), por la vía de la pena máxima, rompió la paridad en un juego que poca emoción traía, pero que, tras esa jugada, mostró otra faceta muy diferente. La visita reaccionó y se hizo al control de la pelota, algunas llegadas con claridad lo obligaron a replegarse en su terreno. Pero dicha resistencia se terminó con el tanto de Faber Gil (45 PT), quien igualó las cifras antes del descanso.



Para el segundo tiempo, el duelo se mostró más equilibrado y los de Cota aumentaron su presencia en el área rival, tuvieron opciones para un segundo gol, pero la definición no fue la más efectiva. Esa falta de claridad fue castigada por Leones, quienes lograron la ventaja gracias a Leonel García (19 ST), autor de una jugada que parecía darle la primera alegría a los de Itagüí en la temporada. Pero John Arango (28 ST) acabó tal ilusión y les permitió a los dueños de casa rescatar un punto que parecía desvanecerse de las manos.



