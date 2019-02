Definida la programación de las fechas 3 y 4 del Torneo de ascenso

Tras el debut de varios equipos del fútbol de ascenso en la Copa Colombia, de nuevo concentran su atención en el Torneo y con la ilusión a empezar con pié derecho su camino en esta competición. La Dimayor hizo oficial el anuncio de la programación de la tercera y cuarta fecha de la primera ronda, lo que significa que durante los próximos días habrá mucha actividad para los clubes.

Así quedaron definidos los calendarios de la fecha 3 y 4 del Torneo, que se jugarán entre el domingo 17 de febrero y lunes 18 de febrero, y entre el miércoles 20 de febrero y jueves 21 de febrero, respectivamente.

Todos contra todos

FECHA 3



Domingo 17 de febrero:



Universitario de Popayán vs Valledupar FC Hora: 11:30 a.m. Estadio: Ciro López



Llaneros FC vs Deportivo Pereira Hora: 3:00 p.m. Estadio: Manuel Calle Lombana



Real Cartagena vs Tigres FC Hora: 3:30 p.m. Estadio: Jaime Morón



Real San Andrés vs Orsomarso SC Hora: 3:30 p.m. Estadio: Erwin O´neil



Cortuluá vs Deportes Quindío Hora: 3:30 p.m. Estadio: Doce de octubre



Lunes 18 de febrero:



Bogotá FC vs Barranquilla FC Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo



Leones FC vs Atlético FC Hora: 6:00 p.m. Estadio: Ditaires Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF Hora: 8:00 p.m. Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports



FECHA 4



Miércoles 20 de febrero:



Tigres FC vs Universitario de Popayán Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo



Deportivo Pereira vs Orsomarso SC Hora: 6:00 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win Sports



Jueves 21 de febrero:



Fortaleza CEIF vs Bogotá FC Hora: 2:30 p.m. Estadio: Municipal de Cota



Barranquilla FC vs Cortuluá Hora: 3:00 p.m. Estadio: Romelio Martínez



Llaneros FC vs Boyacá Chicó Hora: 3:00 p.m. Estadio: Manuel Calle Lombana



Atlético FC vs Real Cartagena Hora: 3:00 p.m. Estadio: Pascual Guerrero



Valledupar FC vs Real San Andrés Hora: 3:00 p.m. Estadio: Armando Maestre



Deportes Quindío vs Leones FC Hora: 7:30 p.m. Estadio: Centenario Televisión: Win Sports