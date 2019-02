Tres partidos en la jornada dominical del Torneo de la B en Colombia

Real Cartagena salvó un punto como local, empató 1 – 1 con Orsomarso. Además, Llaneros se hizo fuerte en casa y Real San Andrés obtuvo un empate en Popayán.

Real Cartagena se valió de los minutos finales para evitar la primera caída de la temporada, gracias a un gol agónico, empató 1 – 1 con Orsomarso en el estadio Jaime Morón. El conjunto de la ‘ciudad amurallada’ cedió sus primeras unidades en casa ante un equipo vallecaucano que dejó una imagen positiva y que dará de qué hablar en esta temporada.



Partido complicado encontró el conjunto ‘heroico’ en su debut en el Torneo, ya que tuvo en frente a un rival ordenado y que pocas ventajas dio para la generación de ataque de los dueños de casa. Instantes del juego en donde careció de un dominador claro y las opciones con peligro brillaron por su ausencia, se destaca un par de intentos ofensivos que no generaron mayores problemas a los porteros.



Pero Orsomarso fue ganando en confianza y empezó a controlar las acciones del partido, puso en aprietos a la defensa de un Real Cartagena al que le costaba recuperar el balón. Ese buen momento lo supo aprovechar Arley Bonilla (19 PT), quien con gran definición, venció la resistencia de Wílder Mosquera y le dio una ventaja que se hacía merecida para el conjunto vallecaucano.



La celebración visitante obligó a los ‘heroicos’ a adelantar sus líneas y a cambiar su sistema táctico para ganar presencia en el área rival. Dicha decisión táctica le permitió recuperar el control de la pelota y encerrar en su terreno a un Orsomarso que esperaba y administraba energías. Álvaro Meléndez y Luis Sierra estuvieron cerca de devolverle el empate al marcador pero la falta de definición mantuvo la corta diferencia para los de Palmira.



Tras el descanso, el técnico Richard Parra hizo un par de sustituciones con el objetivo de cambiarle la cara al fútbol practicado por su equipo, determinación que logró mayor presencia ofensiva, pero que no fue suficiente para alterar el esquema en defensa planteado por Orsomarso. Domino por parte de Real Cartagena, pero que no dio sus frutos ante la ausencia de claridad a la hora de definir.



Con el pasar de los minutos, la desesperación se adueñó del fútbol de los ‘heroicos’, quienes se fueron con todo hacia el pórtico de los visitantes y buscaron todas las alternativas posibles para rescatar, por lo menos, un punto. Y dicho anhelo se hizo realidad luego de que el juez central decretara una pena máxima, decisión que generó malestar en los de Palmira, pero que Henry Castillo (47 ST) supo aprovechar y así evitar la primera caída en casa para uno de los favoritos a lograr el ascenso.



Otro de los conjuntos que logró debutar con triunfo fue Llaneros, que se hizo fuerte en el estadio Manuel Calle Lombana y superó 3 – 1 a Barranquilla. Un resultado que le da los primeros tres puntos a los de Villavicencio, quienes dejaron una grata imagen por el buen fútbol mostrado en la cancha y por la efectividad que dejaron ver sus delanteros.



Duman Herrera (20 ST y 41 ST) y Sebastián Gutiérrez (35 ST) se convirtieron en las figuras del encuentro tras aportar los tres goles en el marcador y de revertir un panorama que se veía complicado luego de que los barranquilleros se fueron en ventaja con el tanto de Ezequiel Gelves (12 ST). A la postre, el esfuerzo hecho por Llaneros tuvo su premio y lograron empezar con pie derecho un Torneo que será bastante competido.



Mientras que en el duelo que abrió la jornada dominical, Universitario de Popayán y Real San Andrés dividieron honores tras empatar 1 – 1 en la cancha del estadio Cito López. Anderson Balanta (26 PT) fue el encargado de darle la ventaja a los caucanos, pero cuando parecía que la primera victoria en casa era una realidad, apareció Miguel Herrera, quien rescató un valioso punto para los isleños a los 47 minutos de la etapa complementaria.