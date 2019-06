Pereira hizo su tarea y clasificó a la final del Torneo I-2019

Emocionante y entretenido fue el cierre del cuadrangular B en el Torneo I-2019, que sentenció la clasificación de Pereira tras vencer 2–0 a Quindío en el estadio Centenario. Resultado que fue suficiente para que los de Risaralda dijeran presente en la lucha por el título del primer semestre, ya que Boyacá Chicó no pudo superar en casa a Llaneros y un empate 0–0 los eliminó.

Los ‘matecañas’ saltaron a la cancha con la intención de sumar tres unidades para mantenerse en la pelea y esperar una ayuda de Llaneros. Como ha caracterizado a estos duelos regionales, fue bastante parejo y disputado, con un Pereira que intentaba generar varias jugadas de ataque por los costados y así tomar la anhelada ventaja, pero no dejaba de correr riesgos en defensa ante los continuos contragolpes de los delanteros quindianos.



Pero antes del descanso, Jairo Molina (45 PT) aprovechó un gran pase aéreo y con un potente cabezazo rompió la paridad, jugada que le daba tranquilidad a Néstor Craviotto y sus muchachos. Premio al trabajo ambicioso de los risaraldenses, quienes se iban a los camerinos como clasificados ante las pocas novedades en Tunja.



Por su parte, Boyacá Chicó pasaba trabajos para superar el férreo sistema defensivo de Llaneros. Los ‘ajedrezados’ generaron varias opciones de gol, pero el portero Ómar Rodríguez mantuvo la valla en ceros gracias a sus oportunas apariciones. El tanto en el estadio Hernán Ramírez Villegas los llevaba al descanso con la eliminación momentánea y con la obligación de revertir la situación para no depender de nadie.



Con el inicio de las etapas complementarias, Pereira intentó asegurar la victoria, pero se encontró con un Quindío dominador y que no quería despedirse del Torneo con una derrota. La actitud táctica de los ‘cafeteros’ puso en aprietos a la visita, ya que no encontraba espacios para liquidar el duelo y trataba no dar ventajas cerca del área para conservar la corta diferencia que aún les servía.



Sabiendo el resultado en el estadio La Independencia, los ‘matecañas’ le entregaron la pelota a su rival y dejaron que ellos hicieran el desgaste, el tiempo transcurría y las cifras eran perfectas para soñar con su pase a la final. En los últimos instantes del encuentro y con un Quindío jugado, Pereira elaboró un buen contragolpe y Alejandro Artunduaga (40 ST) sentenció la victoria y la ilusión de alcanzar el título tomaba más forma.



Por su parte, Boyacá Chicó vivía momentos de angustia, ya que no encontraba el camino para lograr ese gol que los dejara como líderes del grupo B. Nelino Tapia y Mateo Palacios desperdiciaron las opciones más claras y el reloj iba sentenciando



su fututo. El pitazo final se dio y el objetivo de llegar a la gran final del Torneo se escapó en casa ante un rival que demostró deportividad y profesionalismo a pesar de estar ya eliminado.