Pereira se recupera en el Torneo: venció 1-0 a un difícil Llaneros

La tercera jornada del fútbol de ascenso continuó este domingo y dejó ver la segunda victoria de Deportivo Pereira en el Torneo, una ajustado marcador de 1-0 sobre Llaneros fue suficiente para alcanzar los 6 puntos en la tabla. Además, sirvió para conservar el liderato en el tema de la reclasificación y seguir con una aceptable ventaja sobre sus más fuertes perseguidores.

Pero los 'matecañas' no la tuvieron tan fácil, ya que se encontraron con un rival bien ordenado en defensa y que pocos espacios ofreció. Estrategia que mantuvo controlados a los dueños de casa y con poca generación de peligro. Tan sólo algunos remates de larga distancia y los balones aéreos fueron las fórmulas que marcaron diferencia en un primer tiempo con bastante paridad.



Tras el descanso, Pereira saltó a la cancha con mayor agresividad y su presencia en el área de Llaneros se hizo más continua. Tal actitud ofensiva tuvo su recompensa con el tanto de Jairo Molina (4 ST), quien sacó provecho de los pocos descuidos en defensa de la visita para lograr la ventaja. Una jugada que le devolvía la tranquilidad a los dirigidos por Óscar Craviotto.



Luego de lograr desenredar el tema en el marcador, los 'matecañas' querían ampliar distancias y empezar a asegurar la segunda alegría del Torneo. Pero dicho objetivo no se hizo posible debido a la falta de contundencia de los delanteros pereiranos y a las oportunas acciones del arquero del conjunto de Villavicencio. Con el pasar del tiempo, el duelo bajó en ritmo y no presentó mayores novedades que pusieran en riesgo un triunfo local que devuelvió la confianza tras la soprendente caída en San Andrés.



Mientras que en el otro duelo del día, Atlético y Leones igualaron 1-1 en la cancha del estadio Pascual Guerrero. Leonel García (4 PT) y Kevin Aladesanmi (15 PT) fueron los encargados de las dos celebraciones de un partido bastante diaputado y parejo. Un resultado que no beneficia mucho a los caleños, ya que siguen cediendo puntos como local y no logran despertar en lo futbolístico.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED