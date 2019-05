Pereira sufrió para conservar el liderato, venció 1 – 0 a Llaneros

Deportivo Pereira sigue imparable en su andar en los cuadrangulares finales, con su victoria 1 – 0 sobre Llaneros, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, los de Risaralda suman 12 puntos y se mantienen en el primer lugar de su zona. Además, han logrado afianzarse en el liderato de la reclasificación tras alcanzar las 40 unidades, cuatro más que Real Cartagena, su más fuerte perseguidor.



La victoria de Boyacá Chicó obligó a los ‘matecañas’ a buscar una victoria que los mantenga como únicos líderes del cuadrangular. Por eso no dudó en saltar a la cancha y hacerse con el dominio del partido, actitud ofensiva que los visitantes aguantaron durante los primeros 15 minutos. Resistencia que se dio por terminada tras una pena máxima decretada por el juez central y que fue bien ejecutada por Diego Álvarez (17 PT), objetivo que se cumplía con prontitud para los pereiranos.



Tras la celebración, Llaneros no bajó los brazos, y aunque afrontó el partido ya eliminado, salió a buscar el empate y, con sus herramientas, pudo generar un par de llegadas con peligro que asustaron a más de un espectador en las tribunas. Aunque la superioridad de los locales era evidente, se vio un encuentro entretenido y bastante dinámico.



Para la etapa complementaria, Pereira intentó quitarse de encima la continua presión que ejercía su rival en el medio campo y buscó las fórmulas para asegurar la victoria. Pero el trabajo aplicado y ordenado de Llaneros evitó tal propósito y mantuvo en aprietos a los dirigidos por Néstor Craviotto, quienes pasaron problemas para frenar los intentos ofensivos por los costados, la zona en donde la visita tuvo mayores ventajas. Ante tal panorama, decidieron no arriesgar y cuidar la corta diferencia resguardándose en su terreno durante los minutos finales.



Cesar Dussán

​Enviado Futbolred