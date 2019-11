Boyacá Chicó y Pereira: un ‘mano a mano’ entre los dos mejores del año

Merecido premio para dos equipos que han hecho una temporada destacada a lo largo del Torneo – II y de todo el año 2019. Deportivo Pereira es el líder de la reclasificación total, mientras que Boyacá Chicó lidera la puntuación del segundo semestre, cifras que avalan y justifican las razones por las cuales irán en busca del segundo título en disputa.



Sobre la mesa cada uno de ellos presentará sus mejores armas en un duelo que se caracterizará por lo parejo y disputado. Los ‘matecañas’ quieren celebrar su ascenso con broche de oro y proclamarse campeón del Torneo 2019 conservando su trofeo, mientras que los ‘ajedrezados’ intentarán sumar su tercer título en esta categoría.

Fortalezas

Boyacá Chicó:



Su capacidad goleadora en este Torneo logró liderar las posiciones como el equipo con más celebraciones. Cuenta con una variedad de opciones, entre volantes y delanteros, con la capacidad para definir partidos.



Viene con un crecimiento notable en su fútbol, Jhon Jaime Gómez logró consolidar la idea de juego en un equipo contundente, práctico y que trae consigo un invicto de 13 encuentros.



Su experiencia y madurez en estas rondas finales lo perfilan como un rival difícil para Pereira, ya que en la mayoría de veces que ha disputado estas rondas, ha superado la presión sin mayores dificultades deportivas

Deportivo Pereira:



La defensa se ha convertido en su línea estratégica más eficiente. Liderados por el portero Harlem Castillo, los ‘matecañas’ tan sólo recibieron 13 tantos, en 21 partidos disputados en el presente Torneo.



En el ataque tiene una dupla de miedo, Jairo Molina, con 18 tantos, y Diego Álvarez, 17 goles, vienen inspirados y esperan vulnerar la defensa ‘ajedrezada’.



Carece de presión tras haber logrado su ascenso a Primera División, un logro que le permite afrontar estas finales como un camino para consolidar el ‘campañón’ realizado a lo largo del semestre y del año.

✈️Acá vamos Boyacá !!

.

Camino a Pereira por los 3 puntos de la Final ida.

.#BoyacáSeVisteAjedrezado 🧡💙 pic.twitter.com/K0pycMwfLN — BOYACÁ CHICÓ FC. (@BCHICOFCOFICIAL) November 21, 2019

Debilidades

Boyacá Chicó:



Al conjunto de Tunja le ha costado terminar sus encuentros sin recibir goles, son pocos en esta condición. Su irregularidad en defensa lo ha llevado a pasar trabajos para conservar el cero en los encuentros.



Son varios los empates que ha sumado como local, una seguidilla de empates en su estadio, dejan ver las dificultades de ser contundente en una cancha que ha sido considerado un ‘fortín’ en otros momentos de la temporada.



Afrontar la presión de saber que su ascenso no está asegurado y deberá administrar sus esfuerzos para no descuidar un posible repechaje por el cupo pendiente.



Deportivo Pereira:



El desgaste físico y mental que trae consigo un plantel que no ha presentado novedades en mitad de año y que ha visto como se le escaparon puntos por una seguidilla de empates.



La dependencia en el ataque en sus dos goleadores. Son pocas las alternativas que puede ofrecer el conjunto ‘matecaña’ en caso de que necesite de un tercer jugador que lidere el aspecto ofensivo.



Jugar con exceso de confianza por haber asegurado el ascenso. Aunque es poco lo que arriesga, si su cabeza está enfocada en su logro de regresar a Primera, los boyacenses tendrán un terreno más claro para alzar el título.

La final de este viernes comenzará desde las 4:30 de la tarde con un show musical a cargo de Hernán Darío y los Muchachos Decentes, Tinto y Pintadito, La Iguana y Chacho.



¡Vamos a celebrar el ascenso en el Hernán Ramírez Villegas! pic.twitter.com/9GJZUFTd9a — Deportivo Pereira (@Corpereira) November 21, 2019

La ‘artillería’ de Palomino se pondrá a prueba ante la muralla ‘matecaña’:

En esta final del Torneo – II se verán las caras un inspirado Edinson Palomino, quien ya suma 12 goles, y trae una interesante racha de importantes celebraciones que han significado puntos valiosos paras los de Tunja. El volante lideró el camino de Chicó en estas finales.



Pero en frente está Harlem Castillo, sin dudas el portero de la temporada en el fútbol de ascenso, a mediados del presente Torneo – II, logró un invicto de más de 500 minutos sin recibir gol. Carta de presentación de un jugador que vive el mejor momento deportivo de su prometedora carrera.

Números y cifras sobre la mesa:

Chicó ha logrado dos títulos de la Primera B (2003 y 2017).



Pereira también se presenta con dos trofeos (2000 y 2019 – I)



Los ‘matecañas’ lograron 11 jornadas sin perder, la reciente derrota (1 – 3) contra Cortuluá le cortó el buen momento.



Mientras que Chicó no se queda atrás en este aspecto, ya que actualmente tiene 13 encuentros sin conocer la derrota.



En la tabla de la reclasificación del año, Pereira lidera con 84 unidades y un total de 62 goles a favor, mientras que los boyacenses tienen 79 puntos y 59 tantos, números que demuestras el merecimiento de ambos clubes en esta instancia.



Un solo encuentro marca la diferencia en el número de derrotas. Chicó es el club que menos partidos ha perdido en el año, con tan sólo siete. Pero los pereiranos le siguen los pasos con ocho caídas.

Duelos entre ellos:

Torneo – I:



Fecha 5: Boyacá Chicó 0 – 0 Pereira



Fecha 2 cuadrangulares: Boyacá Chicó 0 – 1 Pereira



Fecha 5 cuadrangulares: Pereira 1 – 2 Boyacá Chicó



Torneo – II:



Fecha 5: Pereira 1 – 0 Boyacá Chicó