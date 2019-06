‘Debemos estar tranquilos, la desesperación nos complica’: Craviotto

Deportivo Pereira ya está concentrado en lo que será el juego de la final del Torneo I contra Cortuluá en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas. La motivación está alta y así lo demostraron el técnico Néstor Craviotto y el defensor Mauricio Casierra en la rueda de prensa que se realizó en horas de la tarde en la capital risaraldense.

En medio de sus declaraciones, el entrenador argentino fue claro en la importancia que tendrá el apoyo del público en esta decisiva instancia e invitó a la afición a asumir este reto con tranquilidad y sin desesperarse. “Estamos llenos de confianza y muy motivados, sabemos que en el primer juego no dimos todo lo que podíamos, pero intentamos mejorar en la segunda parte y estos días no han servido para corregir errores. Es un partido en donde no hay que desesperarse y que hay que jugar con tranquilidad ante un rival de cuidado como Cortuluá”.



Aspecto en el cual hizo claridad Craviotto, ya que conoce muy bien las capacidades de su rival y el crecimiento futbolístico que ha tenido bajo la experiencia de Máyer Candelo. Los vallecaucanos han sabido sacar puntos importantes fuera de su casa, así como lo hizo contra Real Cartagena, buscarán aprovecharse de la urgencia del rival.



“Sabemos que tenemos todo a nuestro favor, contamos con la oportunidad de cerrar en nuestra cancha, con nuestro público y en nuestra ciudad. Por eso es importante contar con el apoyo de la afición, que no entren en desesperaciones si las cosas no se resuelven con prontitud, ya que su energía será transmitida para que nuestros jugadores puedan responder en la cancha”, declaró el técnico de 55 años y que sueña con darle el primer título al club en su historia.



“Daré lo mejor de mí para salir campeón con Pereira y lograr el ascenso”: Mauricio Casierra

Otro de los hombres de experiencia y que ha sido baluarte en la formación del conjunto matecaña es Mauricio Casierra, quien tras varios años recorriendo numerosas canchas de fútbol, la vida le da una nueva oportunidad de alzar un título que representa mucho para su carrera. “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, la gente sabe lo que tengo y lo que puedo aportar y no duden de que en la cancha verán una total entrega por estos colores y por darle el ascenso al club”.



Pero el defensor de 33 años no se confía y sabe de lo importante que es asumir estos retos con madurez y sin dejarse llevar por la ansiedad. Su liderazgo ha sido de valioso apoyo para la plantilla y sus consejos serán bien tenidos en cuenta por sus compañeros dentro y fuera de la cancha. “Ansiedad siempre hay en este tipo de instancias, pero pienso que la misma experiencia te ayuda a controlar esos nervios. Y en estos casos le doy importancia a este tema, ya que desde mi recorrido la idea es transmitirles esa tranquilidad y seguridad a los demás jugadores, ya que para algunos es la primera final de sus carreras”, reiteró el Casierra ante los medios de comunicación.



El plantel matecaña se encuentra en buen estado y en condiciones óptimas para afrontar esta final, a pesar del desgaste físico que ha exigido la temporada, el cuerpo técnico contará con la totalidad del plantel y sin novedades con respecto al equipo que ha venido jugado durante estas últimas jornadas.



César Dussán

Especial para Futbolred