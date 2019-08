Las claves del cambio de rumbo de Bogotá bajo el mando de Jairo Patiño

Con nueve puntos en la tabla de posiciones, un sólo gol en contra en tres jornadas disputadas y un ascenso notable en el tema de la reclasificación (octava posición), han hecho de Bogotá Fútbol Club uno de los equipos revelación del Torneo. Es verdad, que hasta ahora el empieza el campeonato, pero este gran rendimiento es el resultado de un trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico desde la mitad del semestre anterior.



Detrás de este gran momento del elenco capitalino está el proceso de un hombre que ha hecho carrera en la categoría, tanto como jugador, en sus últimos años como futbolista, y ahora como entrenador. Jairo ‘El Viejo’ Patiño ha sido el cerebro de una estrategia que ha dado frutos en un plantel juvenil y con jugadores con características interesantes.



“Todo es un proceso, y más cuando cuentas con un plantel en donde la mayoría de jugadores son jóvenes y sin mucha experiencia. No fue fácil al principio, ya que nos costó lograr consolidar un estilo de juego para el equipo, y en ese proceso, el equipo hizo una campaña con escasos resultados positivos. Pero tuvimos paciencia, se trabajó sin presiones y logramos explotar las condiciones de cada integrante para ir mejorando en nuestro fútbol”.



Es cierto, a Patiño Rosero le costó enderezar el camino de un equipo que inició la temporada con una victoria en las primeras nueve fechas, cifra que los tenía en los últimos lugares y si despertar mayores expectativas. Pero la sorpresiva victoria sobre un embalado Real Cartagena fue el inicio de una etapa que ya está recogiendo sus frutos desde lo numérico y futbolístico.



“A mediados el Torneo pasado el equipo fue creciendo y nosotros fuimos consolidando una idea que veníamos trabajando desde el año pasado. Luego de varios intentos, encontramos que el equipo tenía buen volumen de ataque, jugadores rápidos y generación de juego con volantes de buena técnica. Entonces, decidimos fortalecernos más en la ofensiva y no encerrarnos tanto en defensa, sin importar el rival”.



Decisión que tuvo sus frutos, pues desde aquella victoria contra los ‘heroicos’, Bogotá empezó su ascenso en la competencia y que se vio representada con 8 victorias y un empate. El equipo capitalino no pierde en el Torneo desde el 23 de marzo, aquella vez 1 – 0 contra Leones, y ni la pausa de mirad de año ha frenado su gran andar. Ahora, el gran reto de Jairo Patiño y sus muchachos es logran mantener este rendimiento por más tiempo y alcanzar su cupo en las finales.



“Pienso que este tipo de trabajos no existen secretos. Nosotros hemos tenido paciencia y los directivos así lo han entendido. Acá lo que transmitimos es competitividad, respeto y entrega, creo que hemos logrado ser precisos en trasmitir el mensaje a cada jugador y eso lo han asimilado de la mejor manera. Esa conexión entre cuerpo técnico y futbolista ha logrado la fluidez deseada y lo hemos visto durante estos últimos encuentros del equipo”.



Números de Jairo Patiño con Bogotá en el Torneo de ascenso 2019:

- Ha dirigido 18 encuentros, ha ganado nueve partidos, ha empatado cuatro y ha perdido cinco.

- Tiene un total de 21 goles a favor y 20 en contra a lo largo de la temporada en el fútbol de ascenso.

- Durante su racha negativa (fecha 1 – fecha 9), ganó un partido, empató tres y perdió cinco.

- Además, hizo siete goles y recibió 17 tantos. Era una de las defensas más vulneradas del Torneo hasta entonces.

- En ese periodo de competencia, tan sólo sumó seis puntos de 27 posibles.

- Durante la racha positiva (Desde la fecha 10 del Torneo – I hasta ahora), ha ganado ocho encuentros y ha empatado uno.

- Ha hecho un total de 14 tantos y tan sólo ha recibido tres goles.

- En este periodo ha sumado 23 puntos, de 27 posibles.



Cesar Dussán

Corresponsal Futbolred