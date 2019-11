Las 5 claves del Pereira, gran campeón del Torneo de ascenso 2019

Deportivo Pereira demostró de inicio a fin que tenía pinta de campeón y no cedió ninguno de los dos trofeos en juego a lo largo de la presente temporada. Un ‘campañón’ que no deja dudas de su gran rendimiento deportivo y de la adecuada planeación que tuvieron sus directivos para que el conjunto ‘matecaña’ cortara una extensa racha de ocho años sin volver a Primera División.

Un plan que dio resultados:

Aunque sus más recientes intentos de llevar al equipo a la Primera División no lograron hacerse realidad, sí sirvieron para que el club empezara a consolidar un proyecto deportivo que fue dando sus frutos. La llegada de algunos jugadores de experiencia y la aparición de jóvenes figuras, algunos vendidos a clubes de la Liga, le aportaron jerarquía al plantel.



No se conformaron con una nómina para competir, sino que lograron contar con jugadores de recorrido que tuvieron sentido de pertenencia con la idea que quería expresar el cuerpo técnico. No sólo se convirtieron en líderes, sino que mostraron compromiso y entrega a lo largo de toda la temporada. Actitud que tuvo su merecido premio con un ascenso anticipado.

Un cuerpo técnico con trayectoria:



A pesar del mal momento que vivió el técnico argentino Néstor Craviotto en 2016, cuando se le escapó el ascenso en los últimos minutos en el recordado duelo contra Leones, la junta directiva del Pereira le dio una nueva oportunidad para que dirigiera este nuevo proyecto. Decisión que no dudó en aceptar cuando vio que contaba con un plantel para hacer realidad el objetivo de la institución.



Craviotto acertó en las contrataciones y rescató jugadores que no traían una buena temporada consigo, pero que vieron en el club ‘matecaña’, una posibilidad para darle un impulso a sus carreras. Además, fuel fiel al proyecto y la confianza en su plantel fue tal, que decidió no cambiar a ninguno de sus hombres en mitad de año, apuesta que le funcionó de maravilla.

Compromiso de inicio a fin:



Desde las primeras jornadas el Deportivo Pereira obtuvo buenos resultados y lideró las diferentes tablas de posiciones del Torneo. Actitud que lo llevó a lograr el título del primer semestre y así asegurar un cupo en la gran final del año que otorgaba una casilla a la Liga.



Pero los ‘matecañas’ no se conformaron con eso, fueron ambiciosos, y entendieron que el formato del Torneo no permitía dar ventajas, a pesar de tener un camino adelantado. El título en junio no los distrajo de su propósito y continuó su brecha de éxitos, a tal punto que logró el ascenso en los cuadrangulares semifinales con gran superioridad sobre sus rivales.

Una delantera contundente y eficiente:



La pareja conformada por Jairo Molina (18 goles) y Diego Álvarez (17 tantos) fue trascendental para la estructura táctica de Néstor Craviotto, la efectividad de sus delanteros marcó diferencia a lo largo del año. Fueron 35 celebraciones de dos jugadores con experiencia y que se juntaron con el club de Risaralda para conformar una de las duplas más contundentes en el fútbol de ascenso.

La seguridad de Castillo:



Pero el éxito de Pereira no sólo se enfocó en su poderosa delantera, el segundo semestre dejó ver a otro de sus jugadores más rendidores y regulares. El portero Harlen Castillo, a sus 26 años, se encontró con su mejor temporada y fue la valla menos vencida del Torneo – II, con tan sólo 12 anotaciones en contra. Un hombre para tener en cuenta en el futuro y tendrá una valiosa oportunidad de mostrar sus capacidades en la Liga.

Algunos números para destacar:



- Obtuvo su tercer título en el fútbol de ascenso: (2000, 2009 – I, 2019 – II).

- Logra su tercer ascenso tras estar en dos ocasiones en el Torneo: (1998 – 2000, 2011 – 2019).

- Sus máximos goleadores fueron: Jairo Molina (18 tantos) y Diego Álvarez (17 tantos).

- Harlen Castillo alcanzó una importante marca de 535 minutos sin recibir tantos en contra, la segunda marca más larga en la historia del club.

- Su mayor goleada: Pereira 6 – 0 Tigres (Fecha 8 – Torneo – I).

- Su peor derrota: Cortuluá 3 – 1 Pereira (Fecha 5 cuadrangulares – Torneo – II).





Cesar Dussán

Especial para FUTBOLRED