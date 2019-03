'El tiempo tiempo nos ayudará a encontrar el estilo': Máyer Candelo

En la cancha fue un jugador con gran técnica y un talento envidiable, muchos de los equipos del fútbol colombiano tuvieron la oportunidad de disfrutar de su claridad dentro del terreno de juego y del liderazgo que lo llevó a convertirse en uno de los mejores volantes de los últimos años. Pero ese tiempo ha terminado, Máyer Candelo ha decidido colgar los guayos y ahora aportará toda esa experiencia desde el banquillo técnico.

Condición que lo tomó por sorpresa, ya que no se esperaba la prematura salida del técnico Álvaro Hernández, y tampoco la decisión de la junta directiva por tenerlo en cuenta dentro de sus planes. Pero el experimentado jugador ya venía preparándose para afrontar este reto, traía consigo una formación académica como técnico de fútbol y en los entrenamientos ya aplicaba algunos de sus consejos para el crecimiento deportivo del equipo.



“La verdad esto me tomó por sorpresa, no lo esperaba, llegó en un segundo, pero así mismo toca afrontarlo y ahora tengo una responsabilidad mayor con un equipo que quiero mucho y que me ha dado una valiosa oportunidad. Pero ante todo, quiero agradecerle al profesor Álvaro Hernández porque es un caballero en persona, es un gran entrenador y quiero agradecerle todo lo que hizo por el equipo y porque me dejó todo armado para continuar como técnico y sus aportes será de gran ayuda para mí”, declaró el volante vallecaucano, de 42 años.



Candelo García tuvo una extensa carrera deportiva de 23 años, en donde jugó en varios clubes del país como Deportivo Cali, Millonarios, América, Tolima, entre otros; y además, disputó varias temporadas en el balompié suramericano, en países como Argentina, Chile y Perú. Y ya cuando los años como jugador se acercaban a su fin, decidió extender su matrimonio con el fútbol y adelantó sus estudios de técnico en la AFA, de Argentina, ya no dentro de las canchas, pero sí muy cerca de ella. Hoy todo ese trasegar se convertirá en conocimiento para sus dirigidos, muchos de ellos, jugadores jóvenes que lo ven con respeto y admiración.



“Soy un afortunado de haber estado en actividad por más de dos décadas, es un privilegio, así como también, haber tenido la oportunidad de que muchos técnicos pasaran por mi carrera como jugador, y de todos aprendí. Yo digo que podré ser un gran entrenador, porque de todos aprendí, todos me enseñaron y hoy soy la copia de todos esos conocimientos que adquirí. Y así digan que es malo o que es bueno tal técnico, pienso que todos aportan y que han construido algo para nosotros, que hasta ahora empezamos en esta labor”, reiteró el nuevo timonel del equipo ‘corazón’.



Pero los protocolos han quedado atrás, y ahora se avecina el primer reto para Máyer en el Torneo, y será el difícil Boyacá Chicó, un equipo que no ha ganado muchos partidos, pero que ha demostrado lo difícil que es superarlo, apoyado en un sistema defensivo ordenado y rígido. Queda la incertidumbre de cómo saldrá a jugar este el Cortuluá con su nuevo cuerpo técnico, y si la mano de Candelo empezará a fluir en el terreno de juego.



“Nuestro estilo y nuestra forma de jugar no se puede modificar, tan sólo he tenido dos días para trabajar con el plantel y no puedo salir a experimentar. Boyacá Chicó es un rival de cuidado y cuenta con jugadores de trayectoria, entonces no puedo cambiar todo de la noche a la mañana. Con el pasar del tiempo miraremos que sistema darle al equipo o que le podemos modificar con los jugadores que tenemos y sacar el mejor provecho de cada uno de ellos”.



Otro de los hombres que dejaron huella en el balompié nacional se lanzará al ruedo como entrenador y se le desea la mejor de la suerte en este nuevo camino por emprender. Darío ‘Chusco’ Sierra y Héctor Hurtado estarán apoyando el trabajo de Máyer Candelo en ese objetivo de lograr el ascenso con Cortuluá. Volver a la Primera División sigue siendo un anhelo del vallecaucano, ya no dentro de la cancha, pero sí desde un lugar en donde el fútbol lo va a sentir con mayor presión e intensidad.



Así se jugará la séptima fecha del Torneo de ascenso, que se llevará a cabo entre el sábado 9 de marzo y el lunes 11 de marzo:



TODOS CONTRA TODOS

FECHA 7

​

Sábado 9 de marzo:

​

Orsomarso SC vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Real Cartagena vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Jaime Morón León

Televisión: Win Sports



Leones FC vs Llaneros FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ditaires



Domingo 10 de marzo:



Universitario de Popayán vs Barranquilla FC

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Valledupar FC vs Tigres FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



Real San Andrés vs Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Erwin O´neil



Cortuluá vs Boyacá Chicó

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre



Lunes 11 de marzo:



Bogotá FC vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Cesar Dussán

Corresponsal Futbolred