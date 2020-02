Legado familiar: los Rivera hacen de las suyas en el fútbol colombiano

Un buen momento vive la familia Rivera Chavarro, padre e hijo se han destacado durante las más recientes jornadas en el fútbol profesional colombiano. Harold Rivera Chavarro, delantero de Atlético Huila, fue protagonista en la segunda fecha del Torneo tras ser el autor de dos, de los cuatro goles, en la victoria contra Bogotá. Jugadas que lo tienen en la parte alta de la tabla de goleadores en el campeonato de ascenso.

Por otro lado, está Harold Rivera, director técnico de Santa Fe, quien tuvo una gran campaña con el equipo de la capital en la temporada de 2019 y hace poco logró una importante victoria con los 'cardenales' tras superar 3 - 1 a Junior en la Liga. Un entrenador que ha enderezó el camino de un equipo que traía una racha negativa de resultados que entró en el terreno de lo histórico.



Esta semana se les vio a padre e hijo conversando antes del duelo de los 'opitas' contra Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo. Seguramente, sabias palabras que recalaron en el volante de 26 años y que surgieron efecto dentro de la cancha. Rivera, es sin duda un hombre de peso en la platilla del Huila y su experiencia será clave para darle una mano a los 'opitas' en su deseo de regresar a la Liga.



"Estoy safisfecho por el arranque que ha tenido el equipo en este Torneo, me he sentido cómodo y contento porque vamos creciendo con el pasar de los días. Contar con la compañía de mi papá, quien estaba en las tribunas, es un aspecto que motiva. Admiro y valoro su experiencia y con estos dos goles, espero que el técnico de Santa Fe me tenga en cuenta (risas)".



Luego de su exitoso paso en el 'albirrojo' campeón de la Liga de 2012, Harold Rivera ha hecho un periplo por varios equipos y en cada uno ha dejado su marca. Pero también es consciente de la falta de constancia a lo largo de su carrera deportiva, buscar la consolidación con el Atlético Huila, en su primera experiencia en el fútbol de ascenso, es uno de los grandes objetivos para esta temporada. Su trayectoria en el balompié nacional le da para ser uno de los hombres a tener en cuenta en este Torneo.



"Afortunadamente hemos tenido un gran inicio de temporada, hemos sido efectivos y queremos ser contundentes en el ataque para lograr los puntos necesarios y, así, llegar a las finales. Gracias a Dios me hice presente con dos goles y espero continuar con esta racha para mantenernos firme en el objetivo del ascenso", declaró el jugador tolimense.



Ahora se viene un nuevo reto en el Torneo. Enfrentarán a un motivado y complicado Fortaleza que ha mostrado madurez y un fútbol competitivo, apoyado en el grupo de jugadores que vienen trabajando juntos desde la temporada anterior. Rivera Chavarro es consciente de las capacidades de su rival y de que la competencia hasta ahora empieza. Tomar las cosas con cabeza fría es uno de los temas que quiere resaltar para que el objetivo no se vea opacado por triunfalismo o favoritismos.



"El equipo está consciente del reto y la responsalidad que tiene, se ha empezado bien, y eso es positivo, pero hay que seguir mejorando porque este es un campeonato parejo y cualquier equipo puede complicarte. Fortaleza es un rival de cuidado, ha mostrado que tiene jugadores de calidad y cuenta con un interesante proceso que trae hace un par de temporadas. En lo personal, trataré de seguir aportándole para que este equipo vuelva a Primera, y si lo hago con goles, mucho mejor".



César Dussan

Especial para Futbolred