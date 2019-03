Dimayor aprobó la llegada del club Boca Juniors de Cali

Los dirigentes de los clubes profesionales aprobaron la solicitud de traslado del equipo Universitario de Popayán a la ciudad de Cali, decisión que fue puesta en discusión durante la asamblea extraordinaria de la Dimayor. La institución deportiva recibirá el nombre de Boca Juniors, disputará sus encuentros en el estadio Pascual Guerrero y jugará el Torneo de ascenso en estas condiciones a partir del mes de junio.

La falta de respaldo gubernamental, de patrocinios y jugar en un estadio con precarias condiciones fueron las razones para que los directivos del conjunto caucano, encabezados por su presidente Alexánder Otero y, respaldados por su dueño, Hernando Ángel, solicitaran el permiso ante la autoridad que rige el fútbol profesional colombiano. Decisión que contó con el aval de la mayoría de los presidentes de los clubes.



¿Cuándo empezará su participación en el Torneo y cómo podrá incorporarse a la competencia?



Tras la determinación y aprobación del traslado del equipo, Boca Juniors jugará a partir del segundo semestre en el Torneo de ascenso y tomará la misma cantidad de puntos que deje el desaparecido Universitario de Popayán. Es decir, el equipo será el mismo, simplemente cambiará de nombre, de escudo, de colores, de ciudad y de estadio.



Un poco de historia:



Boca Juniors fue fundado el 25 de septiembre de 1937 y participó por primera vez en el campeonato profesional colombiano en el año de 1949. Durante la ‘época del Dorado’ sorprendió por sus interesantes campañas y por la lucha que tuvo con clubes de gran renombre como Millonarios y América.



Son recordados los subcampeonatos de las temporadas de 1951 y 1952, en las dos oportunidades fue superado por el cuadro embajador y, en 1953, ocupó un meritorio tercer lugar. Luego, su rendimiento empezó a mermar y se convirtió en un club que solía mantenerse en los puestos de mitad de tabla.



Pero el logro más importante en su corta historia en el profesionalismo lo alcanzó en 1951, cuando se coronó campeón de la primera versión de la Copa Colombia. Proeza que consiguió tras superar 5 – 1 al Sporting Club. El año siguiente estuvo muy cerca de repetir la hazaña, pero en dicha ocasión, Millonarios fue su verdugo y lo venció 3 – 2 en una interesante final.



Pero los años pasaron y el Boca Juniors no fue ajeno a la crisis económica que envolvió a varios clubes por aquellos días. La falta de ingresos, de patrocinadores, de títulos y de una hinchada representativa, obligaron a los directivos de la institución caleña a no participar más en el campeonato nacional tras nueve temporadas de manera consecutiva.



Su presente:



Hoy en día es una escuela de formación deportiva que fue fundada por Hernando Ángel en 1987, el mismo dueño de Deportes Quindío y de Universitario de Popayán. Desde su creación ha logrado construir una gran reputación en el ámbito deportivo nacional gracias a sus exitosas participaciones en torneos infantiles y juveniles. Además, ha sido cuna de grandes jugadores como Giovanni Hernández, Hugo Rodallega, Edixon Perea, Wilman Conde, entre otros.



Su relación con Universitario de Popayán:



A lo ya mencionado anteriormente sobre su propietario, Hernando Ángel, el mismo del club caucano, también vale mencionar que muchas de las jóvenes promesas de la escuela Boca Juniors recalan en el Universitario de Popayán, convirtiéndose así, en la base de generación del material humano del plantel. Los mejores, tienen la oportunidad de llegar a Deportes Quindío o ser trasladados a otros clubes.



Otra situación que mantuvo a los entes gubernamentales del departamento distanciados con el respaldo al equipo, era que el plantel pertenecía más al Valle del Cauca y jugaba cada 15 días en el estadio Ciro López. Eran pocas las oportunidades brindadas a los jóvenes de Popayán y no despertó la convocatoria deseada por parte de sus habitantes.