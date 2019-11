'La vida me dio la posibilidad de tener un lindo desquite': Craviotto

Tuvo su revancha. El tiempo y la constancia en el trabajo le permitieron 'sacarse la espina' con el Deportivo Pereira. El profesor Néstor Craviotto es uno de los integrantes del plantel que más celebró con este título y este ascenso. El recuerdo de aquel intento fallido en 2016 lo atormentaba constantamente, y hoy, esa molestia es curada con un merecido título.

"Es un gran momento, la vida me dio la oportunidad de volver a Deportivo Pereira, una institución que quiero bastante. La verdad la venía buscando y no dudé en regresar y cumplir este anhelo para todos. Por eso me siento muy agradecido con la afición, con la gente y con los jugadores por ayudarme a hacer esto posible", declaró el entrenador argentino.



Pero, para alcanzar tal logro, el técnico de 56 años, requirió de mucho trabajo y de una buena planificación para evitar que esta oportunidad de ascenso se le volviera a escapar de las manos. Con el apoyo de una junta directiva que lo apoyó y la contratación de jugadores que cumplieron con las expectativas, Craviotto saldó una deuda personal y con un Pereira que lleva en el corazón.



"Sufrido, metiéndole muchas ganas desde el inicio. Me gustó la actitud ganadora de mis muchachos, a veces no se dio, porque los rivales también juegan. Este es un buen plantel, ya había trabajado con algunos de los futbolistas y eso facilitó poder planear la idea de juego que teníamos pensado con mi cuerpo técnico", reiteró Craviotto, quien tuvo un breve paso por el Atlético Huila.



Deportivo Pereira es campeón, ganó todo lo que disputó y no dejó dudas de su superioridad a lo largo de la temporada. Ahora vendrá el reto de mantenerse en la Primera División y se espera que el técnico argentino continúe guiando a los 'matecañas' para que no regresen a una categoría a la cual les costó dejar. Ahora, a celebrar, porque bien merecido lo tiene y felicitaciones a un plantel que entendió la exigencia del campeonato y no dejó espacio para las indecisiones ni los excesos de confianza.