Todo en tablas tras la apertura del Grupo B en torneo de ascenso

Real Cartagena y Bogotá dividieron honores tras empatar 1 – 1 en partido que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que poco beneficia a los dos equipos y que deja a los cuatro integrantes de la zona con un punto en la tabla. Además, auriverdes y ‘ajedrezados’ dejaron pasar una gran oportunidad de descontar en el tema de la Reclasificación.

Los bogotanos no tuvieron complejos a la hora a enfrentar a uno de los favoritos del cuadrangular, desde los minutos iniciales salió al ataque y en busca de ese tanto que les diera la ventaja. Pero no fue tarea fácil, ya que se encontraron con un rival con jerarquía y que demostró orden dentro de la cancha. La experiencia de sus jugadores le permitió tomar la iniciativa del duelo y la ventaja con el gol de Yorleys Mena (24 PT).



Pero todo no fue alegría para los ‘heroicos’ tras la celebración, ya que diez minutos después se encontró con la expulsión de Carlos Moreno tras recibir doble tarjeta amarilla, una decisión que despertó polémica por parte de los cartageneros. Ya con un hombre menos, el duelo retomó el equilibrio y Bogotá intentó sacar provecho de esa superioridad numérica, pero Óscar Ramos estuvo firme en el arco ‘heroico’ y conservó el cero hasta el descanso.



Tras la reanudación del juego, y ante las circunstancias, Real Cartagena decidió cuidar la ventaja en su terreno y acudir la vía del contragolpe para intentar ampliar distancias. Estrategia que poco resultado le dio, ya que Luis Pérez (28 ST) igualó las cifras e hizo premio a la gran labor hecha por Bogotá en la cancha. Equipo que no bajó en sus deseos de lograr la victoria, pero que su falta de contundencia los obligó a conformarse con la paridad.

Chicó no pudo con Fortaleza y cedió sus primeros puntos en casa



Mientras que en el partido que abrió la jornada del lunes, Fortaleza dio la otra sorpresa de la primera fecha de los cuadrangulares, tras empatar 1 – 1 en su visita a Boyacá Chicó, en el estadio La independencia. Un resultado que le permite a los de Cota sumar su en una plaza difícil y ante un rival complicado que está llamado a ser favorito dentro del grupo B.



Fue un encuentro interesante y disputado, que se mostró entretenido gracias a las propuestas ofensivas de ambos equipos. Pero fueron los boyacenses quienes lograron imponer condiciones y generar las opciones más claras, situación que obligó a la visita a resguardase en su terreno.

Pero fue con un gol olímpico la jugada en la cual los ‘ajedrezados’ lograron la ventaja, Nelino Tapia (30 PT) le regaló una obra de arte al duelo.



Pero Fortaleza no bajó los brazos y siguió demostrando que tenía herramientas para meter miedo. Hasta que lo logró, Jhonatan Urrutia (41 PT) venció la resistencia de una defensa de Chicó mal parada y le devolvió el empate al marcador. Para la segunda etapa, el juego se hizo más intenso y careció del ritmo que traía en los 45 minutos iniciales, a esto se sumó la expulsión de Eduard Caicedo, quien dejó a Fortaleza con 10 hombres y con la obligación de aguantar un punto que vale oro.



Así quedó la tabla de la Reclasificación de la Primera B tras la fecha 1 de los cuadrangulares:

1 – Pereira 72 puntos

2 – Cortuluá 68 pts.

3 – Boyacá Chicó 66 pts.

4 – Real Cartagena 65 pts.

5 – Quindío 62 pts.