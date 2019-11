Cuentas de la 'B': ¿Qué tiene que pasar para conocer los finalistas?

Entre semana se va a jugar la quinta fecha de los cuadrangulares del Torneo de la 'B', con varios equipos que buscan el único cupo a la final. Por otro lado, en esta jornada se pueden definir los finalistas.



Cuentas para conocer a los finalistas:

En el grupo A, matemáticamente, no se puede conocer aún los finalistas. Sin embargo, pueden acercarse bastante. Cortuluá y Pereira son los líderes con siete puntos y todo lo definiría la diferencia de gol.



Cortuluá: siete puntos y 2 de diferencia de gol. El conjunto de Tuluá debe ganarle a Tigres (por la mayor diferencia posible) y esperar que Quindío derrote a Pereira (también, por lo mayor posible).



Pereira: el cuadro matecaña es segundo con un gol de diferencia de gol. Lo tiene más complicado, porque debe ganar por una buena diferencia de gol y esperar que, o Cortuluá no gane, o que si gana, sea por una diferencia menor a la suya. Todo se definiría en la última fecha.



En el grupo B, sí hay un posible finalista para esta jornada. Los partidos se jugarán a muerte, pues uno puede avanzar directamente a falta de una jornada.



Chicó: es líder con ocho puntos y juega contra el segundo, que tiene cinco puntos; Cartagena. El cuadro ajedrezado debe ganar y esperar que Bogotá no gane contra Fortaleza (puede empatar). Si esto se da, Chicó es el finalista de la B.



Si el conjunto de Tunja empata, todo se definiría en la última fecha por la diferencia de gol con Cartagena.