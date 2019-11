¡Está que arde!: el panorama de las finales del Torneo de la 'B'

Tras disputadas cuatro jornadas de los cuadrangulares finales en el Torneo - II de ascenso, los grupos han tomado caminos que prometen emoción y que dejarán para la última fecha la definición de los dos equipos que jugarán la gran final.

Cuadrangular A:



Luego de la victoria 3 - 1 de Cortuluá sobre Deportivo Pereira, este grupo mantiene el suspenso y tendrá dos emocionantes jornadas por disputar:



Cortuluá:

Los tulueños ocupan la primera posición con siete unidades y una diferencia de gol de (+2). Se podría decir que depende de sí mismo, ya que su rival más cercano, Pereira, tiene los mismos puntos, y ya no se enfrentarán entre ellos. La diferencia de gol será clave para definir esta zona.



A Cortuluá le falta recibir a Tigres en el estadio 12 de Octubre y luego viajará a Armenia para verse las caras con un eliminado Quindío.



Pereira:



A pesar de su derrota contra los vallecaucanos, los 'matecañas' mantienen sus siete puntos y cuentan con una diferencia de gol (+1). Tendrán un mano a mano con Cortuluá en este ítem para mantener vivas sus esperanzas de ascenso. Una derrota o un empate, le podría dejar el camino libre al equipo 'corazón'.



A los actuales campeones del Torneo les falta recibir a Quindío en el clásico 'cafetero' y viajará a Bogotá para buscar la clasificación contra un complicado Tigres.



Tigres:



Los bogotanos han dado la sorpresa en estas finales y han sido un hueso duro de roer para sus rivales. Se mantiene invicto en el grupo y, con 6 puntos, se anima a soñar con llegar a la final. Necesita de una victoria o de un par de caídas de Pereira y Cortuluá para liderar la zona.



Los 'felinos' visitarán a Cortuluá en tierras vallecaucanas y cerrarán su calendario enfrentando a Pereira en el estadio Metropolitano de Techo. Difícil cierre pero tiene la oportunidad de verse las caras con sus rivales directos.



Cuadrangular B:



Boyacá Chicó:



Otro de los invictos que han dejado estos cuadrangulares y, con 8 unidades, lidera esta zona. Además, cuenta con una ventaja de tres puntos sobre sus más cercanos rivales, situación que lo pone en la comodidad de depender de sí mismo para llegar a la final.



Los 'ajedrezados' recibirán la visita de Real Cartagena en un partido que puede ser decisivo para el futuro del grupo y luego visita a Fortaleza, en Cota, en otro encuentro que puede ser una final.



Real Cartagena:



Los 'heroicos' cedieron puntos en casa contra Fortaleza y eso los obliga a no otorgar más terreno. Con cinco unidades y una diferencia de gol (+1) tienen la necesidad de ganar en Tunja, o por lo menos no perder, para mantener una mínima ilusión. Caer en el estadio La Independencia significará su adiós al ascenso a Primera.



Los cartageneros visitan a Chicó, en el duelo anteriormente mencionado, y buscarán su clasificación en casa contra un eliminado Bogotá.



Fortaleza:



Ha sido otras de las sorpresas de estas finales y sus posibilidades de ascenso se mantienen intactas. Aunque su panorama no es el más claro dentro del grupo, depende de sí mismo para terminar en el liderato del grupo B. Sus cinco puntos y una diferencia de gol (0) lo obliga a no perder un sólo encuentro más y a buscar un buen resultado contra los boyacenses.



A Fortaleza le falta visitar a Bogotá en la capital del país y está obligado a ganar para depender de sí mismo en la última jornada. Ya que en aquella sexta fecha, se verá las caras con Chicó, un rival que será directo mientras los de Cota lleguen con opciones matemáticas.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED