Cortuluá y Real Cartagena lucharán por un tiquete a la gran final

Real Cartagena hizo la tarea en el estadio Romelio Martínez y superó 3–1 en su visita a Barranquilla. Sufrido y angustioso triunfo que les alcanzó para mantenerse con vida en su deseo de disputar la final del Torneo–I, con diez puntos, están obligados a ganarle a Cortuluá, que también salió victorioso en su duelo contra Leones de Itagüí.

Aunque Barranquilla saltó a la cancha ya eliminado, no se la puso nada fácil a un conjunto ‘heroico’ obligado a obtener un buen resultado. El deseo de cerrar su campaña como local de la mejor manera lo llevó a buscar la victoria desde los primeros instantes, actitud que tomó por sorpresa a la visita y que lo obligó a estar muy atento en defensa para evitar malos ratos.



Pero tal actitud ofensiva dejó espacios y esta situación la supo aprovechar Real Cartagena para generar contragolpes e intentar equilibrar las cargas. En uno de esos descuidos, Jhony Cano (22 PT) logró la ventaja y le devolvió la tranquilidad a los dirigidos por José Fernando Santa. Una jugada que le dio un rumbo diferente al duelo, ya que los llenó de confianza y golpeó anímicamente a Barranquilla.



Para la etapa complementaria, los de ‘curramba’ salieron con el propósito de recuperar el control de las acciones, pero su falta de orden no generó mayores problemas en el pórtico auriverde. Con el pasar de los minutos, los cartageneros hicieron valer su experiencia, esperaron en su terreno e invitaron al rival a caer en los errores defensivos. Decisión que dio sus frutos, ya que por esta vía Edwin Aguilar (18 ST) amplió las diferencias.



Una situación cómoda para los ‘heroicos’, quienes parecían tener todo controlado, pero llegó el tanto de Cristian Sarmiento (34 ST) y las angustias se apoderaron de Real Cartagena, que vivió momentos en donde la ventaja parecía correr muchos riesgos. Pero un Barranquilla jugado dejó espacios y, de nuevo Cano (47 ST), les devolvió la calma y la esperanza a sus compañeros.

Cortuluá hizo la tarea y sueña con dar un gran paso hacia el ascenso

Una fiesta se vivió en el estadio 12 de Octubre gracias a la gran presentación que tuvo Cortuluá en la victoria 3 – 0 sobre Leones. Un resultado contundente que les permite conservar el liderato y sumar 12 puntos que los deja muy cerca de decir presente en la final. No perder en la ‘ciudad amurallada’ será la consigna del equipo vallecaucano en la última fecha.



El objetivo para Máyer Candelo y sus muchachos era claro: alcanzar las tres unidades en casa para cuidar el liderato. Y lo demostraron con el fútbol ofensivo que propusieron desde el pitazo inicial, actitud táctica que le permitió a Jaime



Córdoba (3 PT) romper la corta paridad en el duelo. Situación beneficiosa para los locales, ya que pudieron administrar el juego con mayor comodidad.



Tras el descanso, dicha dinámica se mantuvo. Leones carecía de ideas y no encontraba los caminos para hacer daño al ordenado esquema de un Cortuluá que no bajaba los brazos y que respondía con ataques peligrosos. De esta forma, se vieron beneficiados por dos penas máximas decretadas por el juez central y que fueron bien ejecutadas por Guillermo Murillo (17 ST y 21 ST), quien no ocultó su contundencia en la definición y decretó cifras definitivas en el encuentro.