Con polémica arbitral, Cortuluá venció 2–1 a Tigres en el torneo

En la primera fecha del torneo de la B en Colombia, Cortuluá superó 2-1 a Tigres. En esta jornada se dio el regreso del equipo corazón del Valle al estadio 12 de octubre, tras varios meses de reparaciones en el escenario.

Encuentro interesante y con bastante ritmo se vio desde los primeros instantes, la actitud ofensiva de los vallecaucanos generó algunas opciones de peligro que obligaron a la defensa ‘felina’ a trabajar con cierta intensidad. Pero tal ambición por romper la paridad generó algunos espacios que los delanteros de Tigres supieron sacar provecho. Un ritmo frenético y un ida y vuelta que le dieron emoción al partido.



Y fue en una de aquellas salidas del ataque tulueño como se generó el primer gol del partido, una pérdida de balón provocó la acción que Jarit Montes (19 PT) transformó en la primera celebración para los visitantes. Pero los dueños de casa no perdieron los papeles y mantuvieron esa iniciativa en el juego para recuperar la igualdad. Fue tanta su insistencia en el ataque que lograron verse beneficiados por una pena máxima que Guillermo Murillo (29 PT) concretó de manera acertada. La igualdad 1 – 1 hacía mérito con lo visto durante los primeros 45 minutos.



Tras el descanso, el panorama para Cortuluá no era el mejor, ya que tuvo que afrontar la segunda parte con un hombre menos, pues su portero Guillermo Gómez vio la tarjeta roja por una falta fuera del área. Dicha situación le permitió al conjunto capitalino llegar con mayor comodidad sobre el área rival e imponer condiciones ante un rival que se defendía con orden e intentaba sorprender con los contragolpes.



Comportamiento táctico suficiente para que los vallecaucanos no sintieran la deficiencia numérica en la cancha y que dio sus frutos en el ataque, ya que de nuevo recibió una pena máxima a su favor, en esta ocasión, Juan Sebastián Herrera (24 ST) revertía la situación. Molestos por la decisión del juez central, Tigres no bajó los brazos en su intención de empatar, pero no encontró los caminos para superar el esquema defensivo de un equipo local que supo conservar la diferencia y sumar así sus primeras unidades en la tabla del Torneo.



César Dussán



Especial para FUTBOLRED