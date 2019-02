Chicó y Quindío dividieron honores tras emparar 1 – 1 en el Torneo

En el cierre de la primera jornada del Torneo de ascenso debutaron dos de los equipos que están llamados a pelear el ascenso en la presente temporada, Boyacá Chicó y Deportes Quindío empataron 1 – 1 en un disputado juego que se llevó a cabo en el estadio La Independencia. Ambos conjuntos no desentonaron en el inicio del campeonato y sumaron su primera unidad en la tabla.

Desde los instantes iniciales del encuentro los ‘ajedrezados’ impusieron condiciones y dejaron ver sus deseos de lograr la ventaja con cierta prontitud. Dicha actitud ofensiva los hizo dominadores del duelo y pusieron en apuros a la defensa visitante, muestra de ello, fueron las continuas actuaciones del portero Miguel Vargas para mantener su pórtico en ceros.



Ante la impotencia por el fútbol confuso y sin ideas que practicaba y por la imposibilidad de recuperar el balón, Quindío se replegó en su terreno y buscó en el juego fuerte la manera para reducir poder ofensivo de Chicó. Con tres tarjetas amarillas durante los primeros 45 minutos, los ‘cafeteros’ le quitaron ritmo al encuentro e intentaron con algunos contragolpes dar la sorpresa, pero la floja definición de sus delanteros no permitió alguna alteración en el marcador.



Para la etapa complementaria, poco cambió el panorama del partido, los boyacenses continuaban dejando ver sus deseos de lograr la ventaja y siguieron como los dueños del control de las acciones. Aunque Quindío intentó reaccionar y buscar con mayor ambición el área rival, no encontró los caminos para superar una ordenada defensa local. Pero fue por medio de la pelota quieta como se rompió la paridad, un remate de larga distancia le permitió a Juan Díaz (26 ST) poner a celebrar a los ‘ajedrezados’.



Tras el tanto de los locales, los ‘cafeteros’ hicieron un par de cambios para recuperar el empate, decisión que dio sus frutos ya que equilibraron las cargas en el duelo y se hicieron más insistentes en la búsqueda del gol. Objetivo que fue una realidad con el remate de Exneider Guerrero (41 ST), quien dejó sin opción al portero local tras un remate fuera del área y le permitió a su equipo regresar a Armenia con su primer punto.



Mientras que en el otro duelo del día martes, Bogotá y Atlético no se hicieron daño y empataron 0 – 0 en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Un duelo que se caracterizó por lo parejo y disputado en el medio campo, situación que no dio muchos espacios para las emociones y que resaltó el buen trabajo de los porteros para mantener sus arcos en ceros y otorgarles una unidad a cada equipo en la tabla de posiciones.