¡Vuelve y juega! Chicó venció 1-0 a Cortuluá y regresa a la Liga

Boyacá Chicó hizo respetar su casa en el juego decisivo del repechaje por el último cupo hacia la Primera División y superó 1 – 0 a Cortuluá en la cancha del estadio La Independencia. Un resultado que le permite certificar su tercer ascenso en la historia y devolverles a los hinchas del equipo, quienes brillaron por su ausencia en esta final, el cupo perdido hace un año atrás.



Parecía que el libreto visto en el primer encuentro se repetía en este duelo de vuelta. Se vio un juego friccionado y distante de los arcos, se hacía visible el nerviosismo y el temor a cometer un error que costara el ascenso a Primera. Los boyacenses intentaron generar las primeras jugadas de peligro, pero estas no hicieron mucho daño.



Con el pasar de los minutos, los visitantes fueron equilibrando las cargas e hicieron un poco más en el ataque. Sebastián Herrera y Juan Lobo lograron un par de jugadas que pusieron en aprietos a la defensa de Chicó. Pero poco más para destacar en un duelo en donde la tensión se hizo evidente y en donde el paso del tiempo ya le daba un tinte de total incertidumbre a esta definición.



Para el segundo tiempo, las cosas no empezaron de la mejor manera para Cortuluá, la sorpresiva expulsión de Duván Viáfara, obligó a los dirigidos por Máyer Candelo a afrontar el resto del juego con un hombre menos. Situación que no dudó en aprovechar los ‘ajedrezados’ para recuperar el dominio y lograr la ventaja con el tanto de Juan Vela (12 ST), quien lograba acercar el sueño del ascenso a los de Tunja.



Ya con el marcador en contra, Cortuluá no tuvo más alternativa que salir a arriesgar todo por tratar de devolverle la paridad al marcador y seguir con esperanzas. No dudó en adelantar sus líneas y correr riesgos en defensa, pero no logró vulnerar a un Chicó ordenado y que es aplicado a la hora de conservar cortas diferencias. Por su parte, los ‘ajedrezados’ pudieron ampliar las distancias, pero no lograron ser claros en la definición. De todas formas, esa mínima diferencia fue suficiente para certificar su regreso entre los grandes del balompié colombiano para la temporada 2020.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED