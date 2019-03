Pereira empató 1–1 con Bogotá y extendió a siete las fechas sin perder

Deportivo Pereira sigue en la suma de puntos para conservar el liderato de la tabla del Torneo, tras igualar 1 – 1 con Bogotá en la cancha del estadio Metropolitano de Techo, los risaraldenses llegaron a las 15 unidades y se ubican en la primera casilla. Por su parte, los dirigidos por Jairo Patiño siguen sin enderezar su camino y, con tan sólo tres puntos, se mantienen en el fondo de la clasificación.

El conjunto ‘matecaña’ no dudó en saltar a la cancha e imponer condiciones, sacó provecho de su jerarquía y de contar con jugadores de experiencia para evitarse problemas ante un necesitado rival. Aunque lo logró y generó un par de llegadas con peligro, estas no fueron suficientes para marcar la diferencia y fueron buen resueltas por el portero José Silva.



Pero ese ímpetu con el cual el Pereira afrontó el partido, fue mermando con el pasar de los minutos y el trabajo defensivo de Bogotá logró equilibrar las cargas. Las presencias en las áreas se redujeron y el juego se concentró en el medio campo, pero el juicio táctico de los capitalinos tuvo su premio, ya que en una de sus jugadas de ataque, se vieron beneficiados por una pena máxima decretada por el juez central, decisión que Cristian Díaz (45 PT) no dudó en cambiar por gol.



Tras el descanso, Néstor Craviotto no dudó en hacer un par de sustituciones que le dieran un nuevo aire a sus dirigidos y buscar la pronta reacción para revertir el marcador. Estrategia que fue dando resultado con el pasar del tiempo, ya que los ‘matecañas’ retomaron el control del juego y se hicieron absolutos dominadores, a tal punto, que lograron el empate con el tanto de Yainer Acevedo a los 23 minutos de la etapa complementaria.



Pero la visita no se conformó con dicha celebración y fue por más, mantuvo su iniciativa en el ataque y puso contra las cuerdas a un Bogotá que cuidaba el punto a como diera lugar. El tiempo pasó y el desgaste físico empezó a afectar el rendimiento de Pereira, que no pudo sumar las tres unidades, pero que logró conservar su invicto en el campeonato.