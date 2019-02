Pereira venció 1–0 a Orsomarso y desplazó a Quindío en el liderato

Deportivo Pereira empieza de la mejor forma el Torneo de ascenso 2019, con su victoria 1 – 0 sobre Orsomarso, en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas, los dirigidos por Néstor Craviotto llegan a los 10 puntos y se ubican en el primer lugar de la tabla de posiciones, además extendieron a cuatro las fechas sin conocer la derrota.



Encuentro entretenido y dinámico se vio desde los primeros instantes, ya que a la cancha saltó un equipo vallecaucano atrevido en el ataque y que sacó provecho de la velocidad de sus delanteros para poner en problemas a la defensa local. Un par de llegadas por parte Jean Rentería y Arley Bonilla los tuvieron muy cerca de dar la sorpresa en tierras risaraldenses.

Pero con el pasar de los minutos, Pereira fue encontrando su fútbol y equilibró las cargas en el duelo. Se hizo más consistente en la recuperación de la pelota y logró generar jugadas con opciones de gol de manera más continua. Dicho cambio de actitud dio sus frutos, y un remate de larga distancia, que se desvió en la pierna de Steven Mosquera (31 PT), fue la jugada que logró dar la ventaja en un partido parejo y bastante disputado.



Tras el descanso, los ‘matecañas’ regresaron con el mismo ímpetu y deseos de asegurar una victoria más en el Torneo, y no mermó en sus propuestas ofensivas, decisión que puso entre las cuerdas a Orsomarso. El domino para los dueños de casa era evidente, pero las fallas en definición ponían en riesgo la ventaja y le daban vida a un rival, que aunque lucía confundido, generaba sustos con algunos contragolpes.



La falta de contundencia en Pereira le dio un nuevo aire a los de Palmira, quienes se tomaron confianza y generaron varias llegadas que pudieron representar el empate. Ante los riesgos que corrían los dueños de casa, decidieron replegarse en su terreno de juego y dejar que los minutos pasaran, de esta forma, ratificaron la tercera victoria del Torneo y alcanzar el liderato, de manera provisional.



Mientras que en el otro duelo del día miércoles, Tigres logró su primera victoria del Torneo tras superar por marcador de 2 – 0 a Universitario de Popayán en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le da un respiro a los ‘felinos’ tras su flojo inicio de temporada y que le permite dejar los últimos lugares de la tabla.



Un duelo que dejó ver sus emociones en la etapa complementaria tras un primer tiempo muy disputado y que no permitió mayores llegadas con peligro. No fue tarea fácil para los dueños de casa vulnerar una ordenada defensa de Universitario de Popayán, ya que tuvo que esperar hasta los 32 minutos para romper la paridad. Ya en las postrimerías del juego, Luis Cuesta (46 ST) sentenció las cifras en el marcador y consolidó los primeros tres puntos para Tigres.